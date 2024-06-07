ألحق شوف دلوقتي أهم نماذج امتحانات الثانوية العامة

نماذج امتحانات الثانوية العامة، لا هناك سوى القليل من الوقت عن موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 في جمهورية مصر العربية، والتي مقرر لها أن تبدأ في مطلع الشهر المقبل وهو شهر يونيو وبالتحديد في يوم الاثنين الموافق له يوم 10 من شهر يونيو لعام 2024 2024، على أن ينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 بالمواد التي لا يتم إضافتها إلى المجموع الكلي، وفقًا لما كشفت عنه وزارة التربية المصرية والتعليم والتعليم الفني.

نماذج امتحانات الثانوية العامة

جميع ما يتعلق حول نماذج امتحانات الثانوية العامة وضوابط امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 في جمهورية مصر العربية تتلخص في بعض الفقرات التالية:

يوجد كاميرات مراقبة داخل جميع لجان امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 وذلك من أجل للمراقبة من خلال تقنية الفار وذلك لمنع وجود أي حالات من الغش والتحايل على المراقبين.

جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 المعلن يراعي الفترات الزمنية بين امتحان كل مادة وبيت مادة أخرى وذلك من أجل إتاحة الوقت الكافي لجميع الطلاب للمراجعة النهائية في الثانوية العامة قبل امتحان كل شعبة.

منع تحويلات طلاب الثانوية العامة لعام 2024 إلا من خلال لجنة مشكلة من قبل وزارة التربية المصرية والتعليم لدراسة جميع الحالات من ضمن إجراءات منع جميع حالات الغش.

عدد أسئلة ورقة الأسئلة للثانوية العامة 2024

تكون عدد أسئلة ورقة الأسئلة للثانوية العامة 2024 كالتالي: