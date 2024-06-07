“مبروووك للناجحين”.. لينك نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول بالرقم الامتحاني جميع المحافظات عبر موقع نتائجنا

ستتاح نتائج الامتحانات الوزارية للصف الثالث المتوسط لعام 2024 في الدور الأول عبر موقع “نتائجنا” في الساعات القليلة القادمة، وهذا يأتي بعد فترة طويلة من الانتظار التي مرت بها طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط في العراق، وأكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أنها ستعلن قريبًا عن النتائج لجميع الطلاب.

لينك نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول

يمكنك الآن الاطلاع على نتائج الثالث متوسط الدور الأول لعام 2024 من خلال زيارة موقع وزارة التربية العراقية أو موقع “نتائجنا”، للقيام بعملية الاستعلام عبر موقع “نتائجنا”، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع “نتائجنا” الرسمي.

اختر أيقونة “نتائج”.

اختر الخيار المتعلق بالثالث متوسط الدور الأول.

حدد اسم المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

ادخل اسم الطالب والرقم الامتحاني في الحقول المخصصة لهم.

انقر على أيقونة “عرض النتيجة” للحصول على النتيجة المطلوبة.

استخراج نتائج الثالث متوسط عبر التربية العراقية

للحصول على نتائج الثالث متوسط من موقع وزارة التربية العراقية، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

ادخل الرمز التحققي المعروض أمامك على الشاشة.

انقر على أيقونة “خدمات إلكترونية”.

اختر القسم المتعلق بـ “نتائج”.

حدد الصف الثالث متوسط.

اكتب اسم الطالب والرقم الامتحاني في الحقول المخصصة.

اضغط على زر “عرض النتيجة”، وستظهر النتيجة أمامك على الشاشة في غضون بضع ثوانٍ.

نتائج الثالث متوسط 2024

نتائج الثالث متوسط تعكس مدى تفوق الطلاب في الامتحانات، مما يُظهر مستوى فهمهم وتحصيلهم الدراسي، ويُؤهلهم لمرحلة التعليم الجامعي والانضمام إلى سوق العمل، وتشير الأخبار الأولية حول امتحانات الثالث متوسط إلى ما يلي: