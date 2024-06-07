رابط نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول العراق 2024 عبر موقع وزارة التربية العراقية بالرقم الامتحاني والاسم

انهى طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط بالعراق امتحانات الدور الأول خلال الأيام القليلة الماضية، وحالياً يترقب الجميع النتيجة على أحر من الجمر وسط قلق شديد وتوتر بشأن ظهور النتيجة، وأعلن مصدر مسؤول في وزر ارة التربية العراقية أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة بدأت في كافة المحافظات، وهذا حتى تعلن النتيجة في أقرب وقت أمام الطلاب، وستعلن النتيجة رسمياً عبر موقع الوزارة الإلكترونية ليستخرجها الطلاب بكل سهولة ويسر، ونوافيكم في هذا المقال كافة التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع فتابعونا.

نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول

يهتم الطلاب وأولياء الأمور في كافة محافظات العراق بمعرفة أخر الأخبار حول نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024، سواء موعد الإعلان عن النتيجة أو كيفية الاستعلام عنها، حيث تم إتاحة لينك رسمي لرفع النتائج عليه ليخصل عليها الطلاب، ويتم هذا من خلال الخطوات التالية:

على الطالب زيارة موقع وزارة التربية العراقية الإلكتروني.

كتابة رمز التحقق المرئي أمامكم على الشاشة.

الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

اختيار أيقونة النتائج.

تحديد نتائج الصف الثالث متوسط.

إدخال اسم الطالب والرقم الامتحاني بشكل صحيح في الحقل الخاص بهما.

الضغط على عرض النتيجة وخلال ثواني تظهر أمامكم.

نتائج الصف الثالث متوسط الدور الأول 2024

يعيش الطلاب وأولياء الأمور فترة مليئة بالقلق والتوتر في انتظار الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط، حيث تعتبر نتائج الثالث متوسط من أكثر النتائج المهمة في حياة الطالب التعليمية، ويحرص كل طالب على معرفة الدرجات التي حصل عليها والمجموع الكلي للدرجات، والجدير بالذكر أن النتيجة ستعلن قريباً جداً رسمياً عبر موقع وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا ليحصل الطالب سريعاً عليها.