“أقوى كلمات سر قراند“ جميع اكواد وكلمات غش جراند 5 سيارات وأسلحة وملابس 2024 Grand Theft Auto V GTA

يبحث الكثير من مستخدمي لعبة جاتا عن كلمات سر جاتا وهي عبارة عن مجموعة من الرموز التي يقوم باستخدام اللاعب أثناء اللعب وذلك لأنها تسهل عليه تنفيذ المهمات المطلوبة منه وتساعده أيضا في الحصول على السيارات والأسلحة الفائقة التي تساعده في الفوز والقضاء على العصابات ويتم استخدامها من خلال كتابة تلك الرموز عندما يقوم اللاعب بفتح الجولة ولكن يجب عليه أن يكتبها بشكل سريع وذلك حتى لا تفشل المهمة، وهذا ما سوف ننقله لكم من خلال مقالنا.
كلمات سر جاتا
سوف نوضح لكم في السطور التالية مجموعة من كلمات سر جاتا التي يمكن للاعب استخدامها ومنها:
- عندما يقوم اللاعب باستخدام تلك الكلمات سوف تعمل على زيادة صعوبة اللعبة TURTLE
- عند استخدام تلك الشفرة سوف تحصل على عدد لا نهائي من الذخيرة TOOLUP
- تساعد تلك الشفرة في زيادة الطلب من قبل الشرطة FUGITIVE
- عند استخدام تلك الكلمات من قبل اللاعب سوف تعطيه الخلود داخل الجولة IN PAINKILLER
- تساعد تلك الكلمات الحد من مطاردة الشرطة للاعب LAWYERUP
- سوف تجعل تلك الكلمات قبضة اللاعب قوة متفجرة HOTHANDS
- عندما ترغب في بطء الوقت داخل الجولة قم باستخدام تلك الكلمات DEADEYE
- تساعد تلك الكلمات في سرعة اللاعب أثناء الجري CATCHME
- عندما تقوم باستخدام تلك الكلمات سوف تجعل الرصاص الخاص بك ينفجر عند الاصطدام CENDIARY
- تساعدك تلك الكلمات في السباحة بشكل سريع GOTGILLS
- تمنحك تلك الكلمات مظلة عند السقوط من مكان مرتفع SKYDIVE
مميزات تحميل لعبة جاتا
يوجد الكثير من المميزات التي تجعلك ترغب في تحميل لعبة جاتا ومنها:
- تحتوي على عدد من الذخيرة والأسلحة الغير متناهية والتي يقوم اللاعب باستخدامها من أجل القضاء على العصابات وتحقيق الفوز.
- تقوم إدارة اللعبة بإصدار تحديثات بشكل مستمر وهذا يساعد في تطور مستوى اللعبة بالإضافة إلى جذب عدد أكبر من اللاعبين.
- يمكنك التبديل بين الشخصيات الموجودة داخل اللعبة أثناء اللعب.
- اللعبة تمتلك عالم واسع يساعد اللاعب في الانطلاق به واكتشافه في وقت اللعب.