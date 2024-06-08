“أقوى كلمات سر قراند“ جميع اكواد وكلمات غش جراند 5 سيارات وأسلحة وملابس 2024 Grand Theft Auto V GTA

يبحث الكثير من مستخدمي لعبة جاتا عن كلمات سر جاتا وهي عبارة عن مجموعة من الرموز التي يقوم باستخدام اللاعب أثناء اللعب وذلك لأنها تسهل عليه تنفيذ المهمات المطلوبة منه وتساعده أيضا في الحصول على السيارات والأسلحة الفائقة التي تساعده في الفوز والقضاء على العصابات ويتم استخدامها من خلال كتابة تلك الرموز عندما يقوم اللاعب بفتح الجولة ولكن يجب عليه أن يكتبها بشكل سريع وذلك حتى لا تفشل المهمة، وهذا ما سوف ننقله لكم من خلال مقالنا.

كلمات سر جاتا

سوف نوضح لكم في السطور التالية مجموعة من كلمات سر جاتا التي يمكن للاعب استخدامها ومنها:

عندما يقوم اللاعب باستخدام تلك الكلمات سوف تعمل على زيادة صعوبة اللعبة TURTLE

عند استخدام تلك الشفرة سوف تحصل على عدد لا نهائي من الذخيرة TOOLUP

تساعد تلك الشفرة في زيادة الطلب من قبل الشرطة FUGITIVE

عند استخدام تلك الكلمات من قبل اللاعب سوف تعطيه الخلود داخل الجولة IN PAINKILLER

تساعد تلك الكلمات الحد من مطاردة الشرطة للاعب LAWYERUP

سوف تجعل تلك الكلمات قبضة اللاعب قوة متفجرة HOTHANDS

عندما ترغب في بطء الوقت داخل الجولة قم باستخدام تلك الكلمات DEADEYE

تساعد تلك الكلمات في سرعة اللاعب أثناء الجري CATCHME

عندما تقوم باستخدام تلك الكلمات سوف تجعل الرصاص الخاص بك ينفجر عند الاصطدام CENDIARY

تساعدك تلك الكلمات في السباحة بشكل سريع GOTGILLS

تمنحك تلك الكلمات مظلة عند السقوط من مكان مرتفع SKYDIVE

مميزات تحميل لعبة جاتا

يوجد الكثير من المميزات التي تجعلك ترغب في تحميل لعبة جاتا ومنها: