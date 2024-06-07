طريقة تقديم طلب تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية عبر أبشر

تعتبر المخالفات المرورية من أهم الأمور التي يحتاج مواطني المملكة العربية السعودية الاستعلام عنها والقيام بسدادها حتى لا يتم توقيع أي عقوبة على صاحب السيارة، وقد أطلقت الإدارة العامة للمرور في المملكة طريقة بسيطة يستطيع من خلالها المواطن أو المقيم أن يقدم طلب لتمديد مهلة سداد المخالفات وذلك عن طريق بعض الخطوات على منصة أبشر لتقديم الخدمات الإلكترونية.

كيفية تقديم طلب تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية في السعودية

أعلنت الإدارة العامة للمرور في السعودية عن إتاحة فرصة أمام أصحاب السيارات من أجل تمديد وقت سداد المخالفات ويستطيع المواطن تقديم طلب لتأجيل الموعد إلى ما يقرب من ستة أشهر عن طريق منصة أبشر عبر الخطوات التالية:

التوجه إلى منصة أبشر الإلكترونية للأفراد من خلال الرابط من هنا

قم بالضغط على خدماتي ثم اضغط على خدمات المرور.

اختر تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية.

قم باختيار المخالفة المرورية التي ترغب في مهلة لسدادها.

تأكد من صحة البيانات وتأكد من المخالفة التي قمت باختيارها ثم اضغط على موافق.

اختر تمديد مهلة السداد.

اضغط على تأكيد الطلب وسوف يتم دراسة الطلب وإرسال موافقة عليه أو رفض.

مخالفات مرورية ليس لها فرصة تمديد المهلة

بعد أن قدمت الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية فرصة لأصحاب المخالفات المرورية بتمديد المهلة لسداد المخالفات، قامت بالتأكيد على وجود مجموعة من المخالفات المرورية التي لا يمكن إعطاء فرصة بتمديد مهلة لها ولا تندرج تحت هذه المبادرة، وهذه المخالفات مثل التي تشكل خطر على حياة المواطنين مثل مخالفات السرعة الزائدة حيث شددت إدارة المرور على هذه المخالفات وشددت العقوبات عليها أيضًا، بالإضافة إلى ذلك فإن الإدارة تقدم فرص للجميع للاستفادة من التخفيضات التي تصل إلى 50٪ من قيمة المخالفات كما تؤكد على ضرورة اتباع السائقين للتعليمات والضوابط المرورية حتى لا يتعرضوا للمخالفات.