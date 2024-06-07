“بجودة HD” شاهد الان مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 164 مترجمة باللغة العربية عبر القنوات الناقلة قناة الفجر الجزائرية

يعد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 164 من أبرز المسلسلات التركية التاريخية الهامة لدى العديد من المواطنين حول العالم العربي، حيث احتل المسلسل محركات البحث جوجل، وذلك نتيجة تزايد معدلات البحث من قبل العديد من محبين المسلسل عن موعد عرض الحلقة 164 من مسلسل قيامة عثمان، الذي يعرض على العديد من القنوات الفضائية.

موعد عرض مسلسل مؤسس عثمان الحلقة 164

يتساءل الكثير من متابعين مسلسل مؤسس عثمان الحلقة 164 عن موعد عرض المسلسل، الذي يدور حول القصة الحقيقية في نشأة الدولة العثمانية وحياة السلطان عثمان والصراعات والصعوبات التي واجهته في انشاء الدولة، بالإضافة إلى مراحل تأسيس الدولة، ويعرض هذا المسلسل عبر الشاشة الفضائية قناة إي تي في التركية يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت تركيا.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان 2024

مسلسل قيامة عثمان من المسلسلات التركية التي يتم نقلها على العديد من القنوات الفضائية، قناةإي تي في التركية، وقناة الفجر الجزائرية وغيرها من القنوات، التي تبث المسلسل بجودة عالية مدبلجة باللغة العربية، ويتمثل تردد قناة إي تي في التركية عبر القمر الصناعي نايل سات في النحو التالي:

تردد القناة: 10796

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ:⅚

جودة القناة:SD

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات

يتم عرض مسلسل قيامة عثمان 2024 عبر شاشة الفجر الجزائرية ليوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 11:00 مساء بتوقيت القاهرة، ويتمثل تردد قناة الفجر الجزائرية في النحو التالي:

تردد القناة:12034

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: افقي

معامل تصحيح الخطا:¾

جودة القناة:HD

أبطال مسلسل قيامة عثمان الجزء الخامس

يضم مسلسل قيامة عثمان الجزء الخامس العديد من الفنانين والنجوم الأتراك، ومن أبرز ابطال المسلسل: