«من هنا» LINK الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الفيوم 2024 وفتح باب التظلمات

أتاحت المديرية التعليمية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الفيوم 2024 دور أول عبر بوابة التعليم الأساسي التابعة للمحافظة، حيث وفرت الوزارة منصة رقمية يتم خلالها رفع كشوفات النتائج ونشر جميع الخدمات التعليمية التي يحتاجها الطلاب بشكل سهل، وذلك من أجل تحسين مستوى خدمة المنظومة التعليمية، ولقد صرح مصدر موثوق أن نسبة النجاح لهذا العام مرتفعة بشكل كبير مقارنة بالأعوام السابقة.

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الفيوم 2024

أتاحت الجهات المعنية خدمة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الفيوم 2024 إلكترونياً، حيث بلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات نهاية العام نحو 12,569 طالب وطالبة تقريباً على مستوى المحافظة تم توزيعهم على عدد من اللجان، ومن ناحية أخرى أعلن الاستاذ أحمد الأنصاري محافظ الفيوم أنه سيتم تكريم الأوائل تقديراً لمجهودهم وتشجيعهم على مواصلة التفوق، ولقد تتمثل خطوات الاستعلام عن النتيجة في النقاط الآتية:

الولوج إلى موقع مديرية التربية والتعليم محافظة الفيوم الإلكتروني.

تحديد خيار نتائج الشهادة الإعدادية.

اختيار الفصل الدراسي الثاني.

تحديد الدور الأول.

كتابة رقم الجلوس أو الاسم في الحقول المخصصة لذلك.

الضغط على خانة بحث، ومن ثم الانتظار حتى الانتهاء من البحث وعرض النتيجة على الشاشة.

تقديم اعتراض على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الدور الأول 2024

حرصاً على مستقبل طلاب الشهادة الإعدادية قامت الوزارة بالسماح لهم بتقديم تظلمات على النتيجة، حيث يحق لكل طالب الإطلاع على كراسة إجابته بعد تصحيحها والحصول على حقه في حالة ثبوت هذا، وفيما يلي خطوات إجراء ذلك بالتفصيل: