موعد اجازة عيد الاضحى في المملكة السعودية والعراق 2024

يرغب العديد من الأشخاص في السعودية والعراق بمعرفة موعد اجازة عيد الاضحى المبارك، حيث انها من اهم الايام عند عدد كبير من المسلمين الذين ينتظرون يوم العيد بالفرح والسرور ويعد من المناسبات الدينية التي يتم الاحتفال بها في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، لذلك فان اجازه عيد الاضحى تكون في كافة الدول ولكن تختلف بعدد الأيام من دولة إلى أخرى وتكون مدفوعة الأجر حتى يستطيع جميع العاملين والموظفين في قطاعات الدولة الاحتفال بهذا اليوم.

موعد اجازة عيد الاضحى المبارك في المملكة العربية السعودية

يرغب على الكبير من العاملين والموظفين معرفه موعد اجازة عيد الاضحى، حيث انه لم يتبق عليه سوى أيام قليلة فان جميع العاملين في قطاعات الدولة يرغبون في معرفة الإجازة لقضاء اوقات مع الاهل والاصدقاء، فان وزارة الموارد البشرية في السعودية قد أعلنت عن موعد اجازة عيد الاضحى للقطاعات الحكومية والخاصة والتي تبدأ يوم يوم وقفة عرفة 15 يونيو 2024 الموافق 9 ذو الحجة 1445،وكذلك حددت موعد انتهاء اجازة عيد الاضحى يوم 17 ذو الحجة 1445 الموافق 23 يونيو 2024.

موعد عيد الاضحى في العراق

هيئة الأرصاد قد أعلنت عن موعد اجازة عيد الاضحى بالعراق والتي تبدأ يوم 15 يونيو 2024 وتستمر حتى 17 يونيو 2024 حيث ينتظر الجميع تأكيد هذه المواعيد بإعلان رسمي من الحكومة العراقية في الفترة القليلة القادمة، حيث يحتفل المواطنين في العراق بعيد الاضحى بالعديد من الطقوس منها الخروج الى الشوارع والحدائق في يوم العيد لإحياء هذا اليوم والاحتفال به واداء صلاه العيد والذبح على الاضاحي حيث انها تعد اجواء رائعة تفرح الجميع.