«Here» فتح باب التقديم على وظائف المدارس المصرية اليابانية 2024-2025 والشروط والاوراق المطلوبة

تحت إشراف وزارة التربية والتعليم تم إتاحة التقديم على وظائف المدارس المصرية اليابانية 2024 خلال الساعات الماضية عبر الموقع الإلكتروني التابع لها، حيث أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية عن حاجتها لعدد من المعلمين والمعلمات لشغل الوظائف الخالية برواتب شهرية مجزية، وذلك وفق شروط وضوابط محددة طبقاً لها يتم اختيار الأنسب للوظيفة، كما كشفت الهيئة المختصة المؤهلات العلمية المطلوبة لسد العجز عبر بيان رسمي.

رابط التقديم على وظائف المدارس المصرية اليابانية 2024

أطلقت الجهات المعنية رابط التقديم على وظائف المدارس المصرية اليابانية 2024 منذ لحظات، فمن خلاله يتم تعبئة استمارة التسجيل، حيث صرحت الوزارة أنه تم فتح باب التقديم إلكترونياً لمدة 15 يوماً ويتاح التسجيل من هنا، ولقد يعد العمل بهذه المدارس فرصة ذهبية لمن يرغب في تدريس المناهج بالوسائل التعليمية الحديثة، ومن ناحية أخرى كشفت وزارة التربية والتعليم المصرية أن التخصصات المطلوبة هي اللغة العربية واللغة الإنجليزية والساينس والماث وكذلك الدراسات الاجتماعية ورياض الأطفال، وأضافت أنها بحاجة عدد من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، وذلك على مستوى 51 مدرسة يابانية.

شروط التعاقد على وظائف المعلمين بالمدارس اليابانية 2024

لكي يتمكن الراغب في التقديم على مسابقة المعلمين بالمدارس المصرية اليابانية لابد من توافر الشروط الآتية فيه: