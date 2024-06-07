عبر الانترنت.. طريقة وشروط الحصول على البطاقة الوطنية الموحدة بخطوات سهلة ومبسطة

من ابرز الاشياء والخدمات التي تقدمها الحكومه العراقية في دولة العراق هي خدمة الحصول على البطاقه الوطنية الموحده لكافه المواطنين المقيمين داخل دوره العراق والذين يملكون الجنسية العراقية في البلاد هذا ويمكن استخدام البطاقه الوطنيه في الحصول على كافة الخدمات التي تقدمها الحكومه العراقيه داخل الدوله بطريقة الكترونيه سهلة ومبسطة للغاية، لذلك في هذا المقال سوف نتعرف على طريقه حجز البطاقه الوطنيه بشكل الكتروني فقط تابعونا.

شروط الحصول على البطاقة الوطنية

تم إصدار إعلان من السلطات العراقية يشدد على ضرورة امتثال الأشخاص لمجموعة من المتطلبات الأساسية عند إجراء الحجز الإلكتروني للحصول على البطاقة الوطنية، وتتمثل هذه المتطلبات فيما يلي:

يجب أن يكون المتقدم حاصلا على الجنسية العراقية.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما.

يتعين على المتقدم تأكيد الحجز قبل مرور 3 أيام على الأقل من موعد المراجعة المحددة من قبل الجهات المختصة.

يتعين على المواطن الذي يقدم طلب الحجز دفع المبلغ المالي المحدد من قبل الحكومة العراقية، والذي يعتبر رسوم الحجز ويقدر بحوالي 5 آلاف دينار عراقي.

طريقة حجز البطاقة الوطنية