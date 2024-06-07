925,000 دينار مصرف الرافدين في المحفظة لهؤلاء فقط.. وزارة المالية تكشف عن خبر سـار بخصوص الرواتب

925,000 مصرف الرافدين وهي الزيادة التي من المقرر صرفها للموظفين العراقيين في شهر يونيو الجاري، حيث صدقت الحكومة العراقية على زيادة جديدة في رواتب الموظفين داخل الدولة، وهي خطوة جيدة من الحكومة العراقية للوقوف بجانب المواطن حتى تمكنه تحمل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الفترة الأخيرة، وقابل الشارع العراقي هذا الخبر بالترحاب والفرحة والاستحسان من قبل كافة المواطنين.

925,000 مصرف الرافدين

تعتبر 925,000 مصرف الرافدين هي الزيادة التي من المقرر صرفها للموظفين في الدولة في شهر يونيو الجاري وهذا وفقا لما أعلنته الحكومة العراقية، وهو ما جاء على النحو التالي:

وقد تم صرف الزيادة بالفعل من مصرف الرافدين في يوم 2 يونيو 2024 وذلك لأن يوم 1 كان يوافق يوم اجازة رسمية في الدولة، وهذا بحسب ما تم التصريح به من قبل وزارة المالية العراقية.

أما بالنسبة لرواتب المتقاعدين في الدولة فقد طالتها الزيادة أيضا حيث تم رفع الحد الأدنى لأجور للمتقاعدين في الدولة لتكون 700 ألف دينار عراقي.

سلم رواتب الموظفين في العراق

بعد أن أقرت الحكومة العراقية زيادة 925,000 مصرف الرافدين لكافة الموظفين في الدولة تم الإعلان عن سلم رواتب المتقاعدين والذي جاء على النحو التالي: