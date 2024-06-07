حملها pdf.. أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في العراق 2024

عدد كبير من المواطنين في العراق يرغبون في معرفه اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية الوجبو الأخيرة حيث تقدمها الوزارة لعدد كبير من الأشخاص الذين يحتاجون الى المساعدة، فإن وزارة العمل في العراق قد صرحت بأنها سوف يتم الاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية أو الكترونية عبر رابط منصة مظلتي التي أعدته خصيصا لرفع الاسماء عليه ويمكن طباعتها pdf، لذلك سوف نعرض لكم خطوات سهلة وبسيطة لتحميل اسماء المشمولين عبر موقع مظلتي خلال الفقرات التالية.

شروط الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

تحرص وزارة العمل في العراق على فحص طلبات التسجيل في الرعاية الاجتماعية حيث تلقت أكثر من 400 ألف طلب سوف يتم قبول حوالي 200 ألف طلب فقط لذلك يتم دراسة جميع الطلبات لاختيار المستحقين فقط من الأسر الأقل دخلا والاكثر احتياجا، لذلك يجب عليك التعرف على عدة شروط على أساسها يتم اختيار الأسماء وهي كالتالي:

يجب ان يكون الفرد عراقي الجنسية ويقيم بها بصفة دائمة.

يجب أن لا يكون قد حصل على الدعم من الشؤون الاجتماعية قبل ذلك.

يجب ان لا يكون لديه أي عقارات أو وصول لها قيمة عالية.

يجب أن يقدم الأوراق والمستندات وتكون صحيحة ومعتمدة.

يجب أن يكون من الفئات التي تشملها الرعاية الاجتماعية.

ويجب الاشارة الى ان التسجيل في الرعاية الاجتماعية يكون الكترونيا عبر منصة مظلتي بعد إدخال البيانات المطلوبة ثم الضغط على تسجيل وادخال بيانات الاتصال من رقم الهاتف والبريد الالكتروني بالصحيح وانتظار دراسة الطلب فان الرد سوف يكون من خلال ارسال رسالة على رقم الهاتف.