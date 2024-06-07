مع الواتساب الذهبي مافيش شات هيروح تانى.. واتساب الذهبي 2024 النسخة الأخيرة و مميزات جبارة في أحدث نسخة له

يرغب العديد من الأشخاص في معرفة طريقه لتحميل واتساب الذهبي، حيث انه يقدم عدد كبير من المميزات لجميع المستخدمين فهو مختلف عن الوتس العادى من خلال تقديم مميزات كثيرة وخدمات مختلفة ويستخدمه عدد كبير من مختلف الافراد لانه سهل وبسيط ويمكن تحميلة بطريقة سريعة واستخدامه عبر هاتفك مراسلة الأصدقاء، وسوف نذكر خلال الفقرات التالية خطوات تحميل الواتساب الذهبي بالتفاصيل.

تحميل واتساب الذهبي

إذا كنت ترغب في الحصول على مميزات كثيرة يمكنك تحميل الوتساب الذهبي والاستمتاع بإرسال الرسائل بشكل مختلف من خلال اتباع الخطوات التالية:

اضغط على رابط الوتساب الذهبي ثم اضغط على داونلود سوف يدخلك على صفحة اضغط منها على تحميل.

ثم انتظر قليلا حتى يتم تنزيل الوتساب على جهازك سوف يظهر لك مربع به كلمة تثبيت اضغط عليها وانتظر.

ثم اضغط على كلمة فتح وادخل رقم الهاتف الخاص بك بطريقة صحيحة سوف تتلقى رسالة بها رقم التحقق ادخله.

وبعد ذلك يمكنك اضافه الاصدقاء والاستمتاع بالدردشة.

مميزات الوتساب الذهبي

يوفر وتساب الذهبي العديد من المميزات التي تتمثل فيما يلي: