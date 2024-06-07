اسمك موجــود في الملف!! هـا رابط اسماء الرعاية الاجتماعية pdf من منصة مظلتي الالكترونية

اسماء الرعاية الاجتماعية حديث لم ينتهي البحث عنه يوميا من قبل العراقيين، فقد كادت آمالهم المتعلقة بهذه الوجبة أن تتطاير وذلك بسبب تأخر الإعلان عنها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومنها فقد أكدت الحكومة العراقية أن الطلبات المقدمة إليها تفوق الآلاف من الطلبات، وكان هذا هو السبب الرئيسي وراء تأخر الإعلان، ولكن قريبا سيتم الانتهاء من دراسة هذه الطلبات ومن ثم الاعلان عن الاسماء المشمولة.

اسماء الرعاية الاجتماعية

يعتبر الدعم المقدم من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لمواطنيها العراقيين بمثابة البريق لهم، وذلك لقضاء احتياجاتهم التي تزايدت عليهم، وبالتزامن من دخول عيد الاضحى المبارك اصبح الجميع يبحثون عن موعد دخول هذه الوجبة التي إزدادت الشائعات حول إطلاقها قبل العيد، ومنها فقد أكد الدكتور أحمد الأسدي أن الحكومة تعمل بكل جهد من أجل الانتهاء من هذه الوجبة، ولكن الأمر يخرج عن إرادتهم وذلك لأن عدد الطلبات المقدمة كثيرة، والحكومة تريد إعطاء هذا الدعم للمستحقين فقط حتى يتحقق مبدأ العدالة الاجتماعية

الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية

دعم الرعاية الاجتماعية هو دعم مادي مقدم من الحكومة العراقية لمواطنيها الفقراء الذين أنهكتهم متاعب الحياة، مؤكدة أن اسماء الرعاية الاجتماعية ستكون من بين الفئات المستحقة فقط كالآتي:

الاشخاص الفقراء الذين لا يملكون قوت يومهم.

وكذلك الأشخاص العاطلين عن العمل أو العاملين بالأجر اليومي.

سيتم إعطاء هذا الدعم لمن لا يمتلكون سحل تجاري أو وظيفة حكومية.

وكذلك لأصحاب الأمراض المزمنة والإعاقات.

أبناء الشهداء والايتام.

المطلقات والأرامل وزوجة السجين.

طريقة الحصول على اسماء الرعاية الاجتماعية

نظرا لما تقدمه الحكومة العراقية من دعم لمواطنيها، فقد وفرت عليهم الذهاب إلى مكاتب العمل والتزاحم أمامها وأطلقت رابط يمكن من خلاله الحصول على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، كالآتي: