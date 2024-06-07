هتصرف 1000ج .. منحة العمالة الغير منتظمة 2024 اعرف الشروط وسجل من هنا عشان تقبضهم

قد أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية عن أن كل من يرغب في التسجيل فى منحة العمالة الغير منتظمة لعام 2024، يمكنه التسجيل فيها الآن إذا توافرت لديه بعض الشروط، كما قد أعلنت أن من يشترك فيها الآن يمكنه الحصول على مبلغ 1000 جنية مصري قبل عيد الأضحى المبارك، وتعد هذه المنحة واحدة من أفضل المنحة المقدمة من الحكومة المصرية إلى المواطنين المستحقين.

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024

وفرت وزارة القوى العاملة المصرية رابط يمكنك من خلاله التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة لعام 2024، عن طريق بعض الخطوات، وهي:

قم أولًا بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ب وزارة القوى العاملة

ثم قم اختيار قائمة الخدمات الإلكترونية.

ومن قائمة الخدمات الإلكترونية، قم بالضغط على أيقونة منحة العمالة الغير منتظمة.

وبعدها قم بإدخال كافة بياناتك الشخصية المطلوبة، والمستندات اللازمة.

ثم قم بالضغط على أيقونة تسجيل.

المستندات المطلوبة للتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024

من أجل الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة التي تقدر قيمتها ب 1000 جنية مصري، يجب عليك التسجيل فيها، وحين تسجل فيها، يطلب منك الموقع بعض المستندات، وهي: صورة من بطاقة الهوية الوطنية، صورة من بطاقة التأمين الاجتماعي، صورة من فواتير الكهرباء والمياه والغاز، شهادة تثبت أن المتقدم لا يعمل في وظيفة ثابتة.

شروط الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة 2024

للحصول على منحة العمالة الغير منتظمة لعام 2024، قد وضعت وزارة القوى العاملة المصرية بعض الشروط، والتي تتمثل في التالي: