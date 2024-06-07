قدم لابنك أحسن من الثانوي …تنسيق مدارس التكنولوجيا بعد الإعدادية وشروط التقديم فيها

تنسيق مدارس التكنولوجيا بعد الإعدادية، مع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024 بعدة محافظات، يسعى الطلاب وأولياء أمورهم لاختيار مدارس التكنولوجيا وذلك بعد الدعم الكبير من قبل وزارة التربية والتعليم للتعليم الفني، حيث زاد عدد تلك المدارس التطبيقية، فيتم التركيز بتلك المدارس على العلوم الفنية وكذلك الثقافية بالإضافة للعلوم الأساسية في التخصص وكذلك بالتدريب العملي، وبعد إتمام الثلاث سنوات بابمدرسة يمكن للطلاب الالتحاق بسوق العمل بشكل مباسر، كما يمكنهم أن ياتحقو بالجامعات أو بالمعاهد التكنولوجية، كما مكن لهؤلاء الطلاب أن يلتحقو بالجامعات المصرية بعد أن يقومو بعمل معادلة.

تنسيق مدارس التكنولوجيا بعد الإعدادية وطريقة التقديم

وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم بأن تنسيق مدارس التكنولوجيا يتم تحديده بعد ظهور النتيجة الخاصة بالشهادة الإعدادية، وبعد ذلك يمكن للطلاب أن يقومو بالتقدم للالتحاق بتلك المدارس بشكل إلكتروني، وعلى الراغبين بالالتحاق بالمدرسة أن يجتازو الاختبارات الخاصة بالقبول في مادة الرياضيات بالإضافة للغة الإنجليزية وأيضاً اللغة العربية، كما يجب على الراغبين بالالتحاق اجتياز المقابلات الشخصية وطبقاً لتلك الاختبارات يتم القبول أو الرفض بتلك المدارس، حيث يختلف مجموع درجات كل مدرسة عن الأخرى ولكن الحد الأدنى للقبول لا يقل عن 230 درجة، كما أن القبول بتلك المدارس لا يتطلب واسطة.

ما هي أهم المدارس البديلة للثانوية العامة؟

يوجد ما لا يقل عن 52 مدرسة وكل تلك المدارس تعتبر ديلاً للثانوية العامة، كما أن مجاميع الالتحاق بتلك المدارس يكون أقل من مجموع الالتحاق بالثانوية العامة، ومن أهم تلك المدارس ما يلي: