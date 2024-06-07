سجل واحصل على المنحة.. طريقة وشروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في المنزل بالجزائر 2024

منحة الدعم الاجتماعي للمرأة المنزلية واحدة من أبرز التدابير التي تقدمها الحكومة الجزائرية لتعزيز الدعم للنساء وتحسين ظروفهن المعيشية، يعلن عن فتح باب التسجيل لهذه المنحة عبر الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية للتشغيل، مع وجود مجموعة من الشروط الهامة التي يجب أن تلبى بشكل كامل ومتقن، لذلك في مقالنا اليوم سوف نتعرف على طريقة التسجيل في المنحة وما هي الشروط المطلوبة.

طريقة التسجيل في المنحة

يمكنك بداية الوصول مباشرة إلى الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل.

اذهب الى الوكالة الوطنية للتشغيل عن طريق هذا الرابط ثم، قم بالنقر على الرمز منحة البطالة .

بعد ذلك، حدد اسم الولاية التي تقيم فيها.

املأ جميع البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لها.

قم بتحميل جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.

وفي الختام، اضغط على الرمز “تسجيل”.

بعد مراجعة الطلب من قبل الجهات المختصة، سوف تتلقى إشعارا بالقبول أو الرفض.

شروط التقديم على المنحة