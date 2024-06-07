ارتاحي من زن العيال مع تردد كراميش كيدز على القمر الصناعي نايل سات 2024 الجديد

تردد كراميش كيدز على القمر الصناعي نايل سات، تعد قناة كرميش من القنوات المحببة لدى الأطفال بالوطن العربي، لذا يبحث الآباء والأمهات عن عن تردد كرميش كيدز على القمر الصناعي النايل سات، حتى يستمتع الأطفال ببرامج ومحتوى القناة، فالقناة تقدم عدة برامج تعليمية وكرتونية تناسب عدد كبير من الفئات العمرية، كما أنها تساعد الأطفال على تنمية مواهبهم ومهاراتهم، وللتعرف على تردد القناة وطريقة تنزيلها على القمر الصناعي، تابعوا معنا السطور التالية بالمقال.

تردد كراميش كيدز على القمر الصناعي نايل سات

تقدم قناة كرميش عدد كبير من المسابقات بالإضافة للألعاب التفاعلية، كما أنها تعرض مجموعة محببة ومتنوعة من أفضل الشخصيات الكرتونية، كما أن جودة القناة عالية، لذا فإن القناة أصبحت من أهم القنوات لدى الأطفال، وللتعرف على تردد كرميش كيدز على النايل سات، فهو كالتالي:

ترددد كرميش كيدز: 11430.

ومعامل تصحيح خطأ القناة: ¾.

أما استقطاب القناة فهو رأسي.

ومعدل ترميز القناة: 27500.

وجودة صورة القناة: HD عالية الجودة.

طريقة تنزيل القناة على الريسفر

وحتى تتمكن من استقبال القناة على الريسفر، يمكنك اتباع تلك الخطوات حتى يستمتع صغارك بمحتوى القناة الشيق: