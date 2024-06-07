جاي بقوة .. مواصفات وعيوب هاتف Vivo V30 السعر في الدول العربية موبايل بأداء عالي

يعد هاتف Vivo V30 أحدث إصدار لشركة فيفو لفئة الهواتف الإقتصادية، وهناك العديد من المميزات في هذا الهاتف، تجعلك تفضله عن غيره، ومن هذه المميزات: شكله الرائع، ووزنه الخفيف على اليد، وتوفر الشركة للعملاء عند شرائه عبوة تحتوي على: الهاتف، وجراب شفاف لحماية الهاتف، واسكرينة جديدة قد تم وضعها سابقًا، دبوس معدني لإدخال وإخراج شريحة الهاتف، وسلك USB من نوع TUBE C، ورأس شاحن بقوة 80 واط.

مواصفات هاتف فيفو Vivo V30

بعد أن قامت شركة فيفو بالإعلان عن هاتفها الجديد Vivo V30، يبحث العديد من عملاء شركة فيفو الذين يفضلون هواتفهم بشدة، عن مواصفات هذا الهاتف، وتكون مواصفاته كالتالي:

يدعم الهاتف في وجود شريحتين إتصال.

يدعم الهاتف شبكات الإتصال من 2G حتى 5G.

يختلف وزن الهاتف على حسب إصداره، حيث أن وزنه لإصدار البلاستيك 185.5 جرام، ووزنه لإصدار الجلد 191 جرام.

يحتوي الهاتف على سعة تخزينية 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت.

الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل.

يحتوي الهاتف على ثلاث كاميرات خلفية، الأولى بدقة 50 ميجا بيكسل وهي الأساسية، والثانية بدقة 8 ميجا بيكسل وهي الخاصة بالتصوير الواسع، والثالثة هي Flicker Sensor.

الهاتف متوفر باللونين الأسود، والبنفسجي.

عيوب هاتف Vivo V30

يعد هاتف Vivo V30 من أفضل الهواتف بالنسبة للعديد من عملاء شركة فيفو، ولكن هناك بعض العيوب فيه، والتي إن كان بدونها سيكون الهاتف مثالي، مثل:

حواف الشاشة كبيرة نسبيًا.

لا يدعم الهاتف مدخل السماعات 3.5 ملم.

جودة الكاميرا الأمامية منخفضة.

الكاميرا الخلفية لا تدعم المثبت البصري.

لا يحتوي الهاتف على كاميرا التقريب Telephoto.

سعر هاتف Vivo V30

قد تم توفير هاتف Vivo V30 في القليل من الدول، ولكن بسبب مميزاته الرائعة، سيتوفر الهاتف في دول أخرى قريبًا، حيث سيتم توفير الهاتف في مصر خلال بضعة أيام فقط، ويكون سعر الهاتف كالتالي: في السعودية لإصدار 256 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 1150 ريال سعودي، أما في الإمارات لإصدار 256 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 1100 درهم إماراتي.