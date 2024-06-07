“من كام السنادي”تنسيق التمريض العسكري بعد الإعدادية 2024 في جميع محافظات مصر بالشروط والمستندات المطلوبة

بالتزامن مع إعلان نتائج الشهادة الإعدادية بكافة المحافظات المصرية، ارتفعت معدلات البحث من قبل العديد من أولياء أمور طلاب الإعدادية عبر محركات البحث جوجل عن تنسيق التمريض العسكري بعد الإعدادية 2024، وذلك بهدف الالتحاق بمدارس التمريض العسكري، التي تعد فرصة تعليمية مهنية مميزة في مجال الصحة والطب، بالإضافة إلى أنه يهدف إلى إعداد كوادر مهنية مدربة ومؤهله للعمل في القطاع الطبي العسكري، لذلك نوضح خلال السطور التالية التفاصيل الكاملة عن تنسيق التمريض العسكري لعام 2024.

تنسيق التمريض العسكري بعد الإعدادية 2024

من المقرر أن يختلف تنسيق التمريض العسكري بعد الإعدادية 2024 عن العام الماضي 2023، وذلك نتيجة معدلات نجاح الطلاب خلال السنة الحالية التي ارتفعت نسبتها عن السنة الماضية، وهذا هو السبب الذي يجعل التنسيق مرتفع هذا العام، ومن خلال موقعنا الاخباري البديل نوضح مؤشرات تنسيق التمريض العسكري في كافة المحافظات خلال السطور التالية.

تنسيق التمريض العسكري بجميع المحافظات المصرية

وفقا لقرار وزارة الصحة عن تنسيق التمريض العسكري بعد الإعدادية 2024 بكافة مدارس التمريض العسكري في مختلف محافظات مصر، ولكن تختلف مؤشرات كل محافظة عن الأخرى وفقا لنسب نجاح الطلاب في المحافظة، وتأتي على النحو التالي:

محافظة الوادي الجديد: 220 درجة

محافظة الشرقية: 228 درجة

محافظه القليوبية: 217 درجة

محافظة الأقصر: 199 درجة

محافظة المنوفية: 225 درجة

محافظة دمياط: 205 درجة

محافظة الفيوم: 219 درجة

محافظة بني سويف: 216 درجة

محافظة السويس:222 درجة

محافظة كفر الشيخ: 222 درجة

جنوب سيناء: 225 درجة

محافظة سوهاج: 223 درجة

محافظة الوادي الجديد: 220 درجة

محافظة الإسكندرية: 218 درجة

محافظة المنيا: 213 درجة

محافظة أسوان وقنا: 208 درجة

ما هي المستندات المطلوبة للتقديم في التمريض العسكري 2024؟

عند الرغبة في التقديم في مدارس التمريض العسكري 2024 يشترط أن تتوافر لديك شروط القبول، التي نصت عليها الوزارة، وهذه الشروط من أبرزها أن يكون الطالب مصري الجنسية، وألا يقل عمره عن 15 عاما، وأن يجتاز كافة الاختبارات الشخصية والنفسية، وألا يقل عمر المتقدم عن 170 سم لضمان القدرة على أداء المهام التطبيقية والعلمية أثناء فترة الدراسة، بالإضافة إلى تقديم أهم المستندات المطلوبة التي تتمثل في التالي: