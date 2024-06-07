“من كام السنادي”تنسيق التمريض العسكري بعد الإعدادية 2024 في جميع محافظات مصر بالشروط والمستندات المطلوبة

بالتزامن مع إعلان نتائج الشهادة الإعدادية بكافة المحافظات المصرية، ارتفعت معدلات البحث من قبل العديد من أولياء أمور طلاب الإعدادية عبر محركات البحث جوجل عن تنسيق التمريض العسكري بعد الإعدادية 2024، وذلك بهدف الالتحاق بمدارس التمريض العسكري، التي تعد فرصة تعليمية مهنية مميزة في مجال الصحة والطب، بالإضافة إلى أنه يهدف إلى إعداد كوادر مهنية مدربة ومؤهله للعمل في القطاع الطبي العسكري، لذلك نوضح خلال السطور التالية التفاصيل الكاملة عن تنسيق التمريض العسكري لعام 2024.
تنسيق التمريض العسكري بعد الإعدادية 2024
من المقرر أن يختلف تنسيق التمريض العسكري بعد الإعدادية 2024 عن العام الماضي 2023، وذلك نتيجة معدلات نجاح الطلاب خلال السنة الحالية التي ارتفعت نسبتها عن السنة الماضية، وهذا هو السبب الذي يجعل التنسيق مرتفع هذا العام، ومن خلال موقعنا الاخباري البديل نوضح مؤشرات تنسيق التمريض العسكري في كافة المحافظات خلال السطور التالية.
تنسيق التمريض العسكري بجميع المحافظات المصرية
وفقا لقرار وزارة الصحة عن تنسيق التمريض العسكري بعد الإعدادية 2024 بكافة مدارس التمريض العسكري في مختلف محافظات مصر، ولكن تختلف مؤشرات كل محافظة عن الأخرى وفقا لنسب نجاح الطلاب في المحافظة، وتأتي على النحو التالي:
- محافظة الوادي الجديد: 220 درجة
- محافظة الشرقية: 228 درجة
- محافظه القليوبية: 217 درجة
- محافظة الأقصر: 199 درجة
- محافظة المنوفية: 225 درجة
- محافظة دمياط: 205 درجة
- محافظة الفيوم: 219 درجة
- محافظة بني سويف: 216 درجة
- محافظة السويس:222 درجة
- محافظة كفر الشيخ: 222 درجة
- جنوب سيناء: 225 درجة
- محافظة سوهاج: 223 درجة
- محافظة الوادي الجديد: 220 درجة
- محافظة الإسكندرية: 218 درجة
- محافظة المنيا: 213 درجة
- محافظة أسوان وقنا: 208 درجة
ما هي المستندات المطلوبة للتقديم في التمريض العسكري 2024؟
عند الرغبة في التقديم في مدارس التمريض العسكري 2024 يشترط أن تتوافر لديك شروط القبول، التي نصت عليها الوزارة، وهذه الشروط من أبرزها أن يكون الطالب مصري الجنسية، وألا يقل عمره عن 15 عاما، وأن يجتاز كافة الاختبارات الشخصية والنفسية، وألا يقل عمر المتقدم عن 170 سم لضمان القدرة على أداء المهام التطبيقية والعلمية أثناء فترة الدراسة، بالإضافة إلى تقديم أهم المستندات المطلوبة التي تتمثل في التالي:
- أصل شهادة المرحلة الإعدادية من المدرسة.
- أصل وثيقة الميلاد واربع نسخ مصورة منها.
- وثيقة إثبات الوضع الجنائي للطالب وولي الأمر.
- أصل البطاقة الشخصية لمن تجاوز الـ 16 عاما وثلاثة نسخ مصورة منها.
- شهادة بيان نجاح الطالب من المدرسة.