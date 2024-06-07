اضمن مستقبل اولادك.. الالتحاق بمدرسة البترول بعد لعام 2024 للحصول على أعلى الرواتب بعد التخرج

أعلنت وزارة التعليم الفني عن إجراءات التقديم لمدرسة البترول بعد انتهاء المرحلة الإعدادية للعام 2024، وذلك ضمن جهود الحكومة المصرية لإطلاق بعض المدارس المتخصصة التي يمكن للطلاب والطالبات الالتحاق بها كبديل للثانوية العامة، خاصة لمن لا يرغبون في متابعة التعليم الثانوي العام، حيث تقدم هذه المدارس العديد من الفوائد للملتحقين بها، بالإضافة إلى توفير فرص عمل مناسبة لخريجيها، وهو ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

إجراءات التقديم في مدرسة البترول الثانوي

يمكن اتباع خطوات التقديم في مدرسة البترول كبديل للثانوية العامة، حيث يفضلها بعض الطلاب والطالبات عن منهج الثانوي العام، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مايلي:

جمع وترتيب الأوراق والمستندات المطلوبة ووضعها في ملف للحفظ.

الذهاب إلى مكتب التعليم الفني التابع لمديرية التربية والتعليم في مدينة مرسى مطروح.

الانتباه لمواعيد التقديم وضمان تقديم الملف في الموقع الرسمي المحدد.

إجراء مقابلات واختبارات من قبل المدرسة لتقييم الطلاب وتحديد قبولهم أو رفضهم.

شروط الالتحاق بمدرسة البترول بعد لعام 2024

يوجد بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في الطلاب المتقدمين لمدرسة البترول عقب المرحلة الإعدادية لعام 2024، والتي تم الإعلان عنها من قبل المسؤولين عن المدرسة، وتشمل: