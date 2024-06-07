“مبرووووك النجاح”.. لينك نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2024 بوابة الأزهر الشريف للنتائج 3 اعدادي و6 ابتدائي

يبحث العديد من طلاب وطالبات الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية عن رابط إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والتي من المتوقع صدورها قريبًا؛ أشارت إدارة بالأزهر إلى أن عملية الحصول على النتائج ستكون سهلة وبسيطة، يمكن للطلاب الدخول إلى موقع بوابة الأزهر الإلكترونية وإدخال بياناتهم الشخصية، وسيتم رفع النتائج على الموقع. يأتي هذا الإجراء في إطار تسهيل الحصول على النتائج وتوفير الوقت والجهد للطلاب.

لينك نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2024

يستعد الأزهر الشريف لإعلان نتائج المرحلة الابتدائية والإعدادية الأزهرية للفصل الدراسي الثاني باستخدام الاسم ورقم الجلوس، يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات المرحلة الابتدائية بلغ 185,908 طالب وطالبة، بينما بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 178,014 طالب وطالبة، يعيش الطلاب حالة من القلق والتوتر انتظارًا لإعلان النتائج الامتحانية الخاصة بهم، والتي ستصدر بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة.

يمكن لطلاب وطالبات الأزهر الحصول على نتائج شهاداتهم الابتدائية والإعدادية لعام 2024 عبر القيام بالخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى موقع بوابة الأزهر الإلكترونية.

اختر خدمات الأزهر الشريف.

اختر نتيجة الشهادة الابتدائية أو الإعدادية الأزهرية لعام 2024.

أدخل رقم الجلوس الخاص بك.

اضغط على زر “عرض النتيجة”.

ستظهر لك نتيجة الشهادة الابتدائية أو الإعدادية الأزهرية لعام 2024 وفقًا للبيانات التي قمت بإدخالها في الاستعلام.

نتائج الشهادة الابتدائية والإعدادية

الشيخ أيمن عبدالغنى، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، يتفقد كنترول الشهادتين الابتدائية والإعدادية للوقوف على آخر التحضيرات وتجهيز النتائج استعدادًا لإعلانها الأسبوع المقبل، ويُشيد بجهود العاملين بالكنترول على تفانيهم خلال الفترة السابقة.

يعتمد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية ونتائج امتحانات اتمام المرحلة الابتدائية لعام 2024، بعد انتهاء مراكز التصحيح من أعمالها، حيث سيتم نشر النتائج عبر بوابة الأزهر الشريف باستخدام أرقام الجلوس.