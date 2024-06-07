عائد يصل إلى 30% شهرياً أو سنوياً…. تعرف على شهادات البنك الأهلي المصري 2024

خلال الساعات الأخيرة بدأ عدد كبير من المواطنين في البحث عن شهادات البنك الأهلي المصري 2024، والتي لاقت اهتمام وبحث عدد كبير من المواطنين لما فيها من استثمار وعائد شهري أو سنوي يساعد المواطن على سد احتياجاته ومساعدته في التغلب على ظروف المعيشة الصعبة، وقد أعلن البنك الأهلي عن طرح شهادات استثمار جديدة لعائد شهري يصل إلى 30% شهري أو سنوي ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على تفاصيل هذه الشهادات وخطوات شرائها الكترونياً……

شهادات البنك الأهلي المصري 2024

بحث مستمر عن شهادات البنك الأهلي المصري 2024، والذي اعلن عنها البنك الأهلي خلال الشهور الماضية مؤكداً أن نسب الشراء على هذه الشهادات كان عالياً للغاية لما فيها من مميزات، وذلك كون البنك الأهلي من أكثر البنوك التي تسعى دائماً على جذب أنظار الملايين من العملاء من شتى المحافظات .

جدير بالذكر فقد قررت اللجنة السياسية النقدية عن رفع سعر الفائدة لشهادات الاقتراض بنسبة 6% وتعد هذه النسبة هي الأكثر على مدار السنوات الماضية، والتي أثرت إيجابياً على شراء الشهادات وإليكم تفاصيل شهادات البنك الأهلي….

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفتها .

مدة الشهادة 5 سنوات .

العائد الشهري للشهادة 14.25.

يمكن الاقتراض بضمان الشهادات .

يمكن للعميل اصدار بطاقة ائتمان بأنواعها.

شهادة ادخار أمان المصريين

الحد الأدنى لشراء الشهادة 500 جنيه.

الحد الأقصى للاستثمار 2500 جنيه.

الاستثمار لمدة 3 سنوات بعائد.

شهادة بلاتينية ذات العائد الثابت المتدرج