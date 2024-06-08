“رددها في هذه الأيام المباركة” أدعية العشر الاوائل من ذي الحجة 1445/2024 من القرآن والسُنة مستجابة بإذن الله

بدأت أفضل أيام الدنيا وبدأ الجميع في البحث عن أدعية العشر الاوائل من ذي الحجة 1445 لترديدها في هذه الأيام، لعلها تكون أيام إجابة من الله سبحانه وتعالى، والأغلبية لا يعلم بماذا يدعوا الله في تلك الأيام لذلك جمعنا لكم أفضل الأدعية خلال هذه الأيام المباركة، تابعوا معنا.

أدعية العشر الاوائل من ذي الحجة 1445/2024

إليكم مجموعة من أفضل أدعية العشر الاوائل من ذي الحجة 1445/2024 كالآتي:

اللهم ارزقنا العمل الصالح في عشر ذي الحجة واجعلنا من المقبولين.

يارب، ارزقنا القبول والسعادة في عشر ذي الحجة.

يارب، اشرح صدورنا بالإيمان واليقين.

اللهم ارزقنا القوة والعزيمة للصلاح والتقوى.

اللهم اهدنا وارزقنا الثبات على الطاعة والخير.

اللهم اجعل العشر الأوائل من ذي الحجة فرصة للتوبة والاستغفار.

اللهم تقبل دعائنا في عشر ذي الحجة واغفر لنا ذنوبنا.

يارب، ارزقنا لحظات عبادة خالصة لوجهك الكريم.

يا الله، اكتب لنا الخير في كل يوم من عشر ذي الحجة.

يارب، اجعل عشر ذي الحجة فرصة لتطهير قلوبنا وتقوية إيماننا.

يا الله، اغفر لنا وتقبل توبتنا في هذه الأيام المباركة يا رب العالمين.

أدعية العشر الأوائل من ذي الحجة من القرآن والسُنة

هناك الكثير من أدعية العشر الاوائل من ذي الحجة 1445 في القرآن والسنة التي يمكن ترديدها في هذه الأيام المباركة، ومنها:

اللهُمَّ مغفرتك أوسعُ لي من ذنوبي، ورحمتُك أرْجَى عندي من عملي.

اللهُمَّ إني ظلمتُ نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

اللهُمَّ إني ظلمتُ نفسي ظلمًا كثيرًا، ولا يغفر الذنوب إلا الله، فاغفر لي مغفرةً من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لا إِلَهَ إلا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي؛ فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلا أَنْتَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ما قدَّمْتُ، وما أخَّرْتُ، وما أسْرَرْتُ، وما أعلَنْتُ وما أسْرَفْتُ، وما أنت أعلمُ به مني، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لا إله إلا أنت.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّهُ، وَجِلَّهُ، وَأَوَّلَهُ، وَآخِرَهُ، وَعَلَانِيَتَهُ، وَسِرَّهُ.

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ.

ربِّ اغفر لي، وتُبْ عليَّ إنك أنت التوَّاب الغفور.

ربِّ اغْفِرْ لي خطيئتي يومَ الدِّين.

رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي كُلِّهِ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ وَعَمْدِي وَجَهْلِي وَهَزْلِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوبُ إليه.

دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة للمتوفي

اللهم ارحمه واغفر له واعف عنه، اللهم اكرمه بواسع رحمتك وأدخله فسيح جناتك. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار، اللهم نور له قبره ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم اسكنه الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم افتح له أبواب رحمتك وأسكنه فسيح جناتك. اللهم اجمعنا به في الجنة واغفر له ولنا ولجميع المسلمين، اللهم اجمعنا به في الفردوس الأعلى مع الأنبياء والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاً. اللهم انصره وثبته عند السؤال واجمعنا به في الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم تقبل توبته واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

أدعية العشر الاوائل من ذي الحجة للأباء

اللهٌّم ارزق والدي ثواب قراءة كل حرف من القرآن في هذه العشر الأوائل.

اللهُّم ارزق والدي الجنة واجعل قبره روضة من رياض الجنة.

اللهٌّم ارحم والدي واجعله من عبادك الصالحين في هذه الأيام المُباركة.

اللهٌّم اجعل والدي ممن تقبل توبتهم في هذه العشر الأوائل من ذي الحجة.

اللهُّم اجعل والدي من الذين يشهدون بالحق في هذه العشر الأوائل.

اللهُّم احفظ أبي من كل سوء وسوء الأقدار في هذه الأيام المُباركة.

اللهُّم ارزق والدي توبة نصوحة وقلب سليم في عشر ذي الحجة.

اللهُّم اجعل والدي يوم الحساب من أهل الجنة.

اللهُّم ارزق والدي الفرح والسرور واحفظه من كل شر يا رب العالمين.

اللهُّم اجعل والدي في حفظك الدائم، وارزقه استجابة الدعاء في هذه الليالي المباركة.

اللهُّم احفظ والدي من كل مكروه وسوء واجعله في أمان دائم.

أدعية العشر الاوائل من ذي الحجة للأبناء

يستحب الدعاء للأبناء في هذه الأيام المباركة، ويسارع الآباء والأمهات إلى الدعاء لأبنائهم بالتوفيق والصلاح في الدنيا والآخرة، وتشمل هذه الدعوات: