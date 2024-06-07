خطوات التسجيل في منصة احسان.. ما هي شروط القبول والاوراق المطلوبة

قامت المملكة العربية السعودية بطرح منصة احسان والتي تعمل علي تقديم العديد من الخدمات الخيرية لأبناء المملكة السعودية حيث تستهدف هذه المنصة سداد ديون المتعثرين في الدفع ودعم الفقراء المحتاجين واسقاط جميع الفواتير الإيجارات المستحقة وايضا سداد كافة الاقساط المتأخرة سواء كانت للمؤسسات المالية او لأحد الاشخاص او للمصارف والجدير بالذكر يمكنك التسجيل في المنصة كمستفيد او متبرع بالإضافة الي اختيار جهة التبرع بكامل الحرية وسداد المبلغ كامل او جزء منه سنوضح ذلك من خلال شروط التسجيل وخطوات التبرع الالكتروني عبر المنصة .

ما هي خطوات التسجيل في المنصة ك متبرع

نقوم بفتح الرابط الالكتروني الرسمي لمنصة احسان .

سنقوم باختيار كلمة تسجيل الدخول ونحدد الفئه متبرع او مستفيد .

ادخال كافة البيانات الشخصية حتي يتم التسجيل في المنصة بنجاح .

نضغط علي ايقونة الخدمات الالكترونية من خلال واجهة المنصة الرئيسية .

سنقوم باختيار تبرع الان.

نقوم بتحديد الجهة الخاصة بالتبرع لها

سنقوم بإدخال قيمة التبرع بالريال السعودي .

ثم نتبع كافة الخطوات لسداد حتي يتم ارسال رسالة نصية نجاح عملية التبرع.

سنقوم بعد ذلك باختيار ارسال الطلب .

سوف يتم استلام رسالة تفيد بتأكيد نجاح عملية التبرع للجهة المختارة او المحددة.

ما هي شروط التسجيل في منصة احسان

تقوم منصة احسان باستقبال طالبات التسجيل من ابناء المملكة في حال توافر الشروط التالية