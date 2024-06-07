ما هي شروط التقديم على المعاش المبكر في مصر بعد تعديل القانون

تقوم الحكومة المصرية بالسعي بشكل دائم من أجل العمل على ضمان حياة كريمة للمواطنين، بالأخص أصحاب الدخل المحدود وقد تم القيام بتعديل القانون الخاص بالعمل من أجل ضمان تأمين حياة بشكل أفضل وكذلك مستوى معيشي بشكل جيد إلى الموظف بعد تقاعده، ولكن لابد من توافر مجموعة من الشروط لكي يكون بإمكان الفرد الحصول وذلك على المعاش المبكر، وسوف نعرض لكم عبر مقالنا كافة التفاصيل التي تتعلق بهذا الموضوع.

الخطوات اللازمة للتقديم على المعاش المبكر

سوف نعرض لكم الخطوات اللازمة من أجل القيام بتقديم طلب التقاعد المبكر وذلك فيما يلي:

لابد من القيام بإبلاغ الجهة المعنية أو أيضًا الهيئة التي تتعلق بالتأمينات الاجتماعية وذلك بقرار الموظف بالتقدم من أجل الحصول على التقاعد المبكر.

يجب الحصول على جميع المعلومات المهمة عن شروط وكذلك إجراءات التقاعد المبكر عن طريق الهيئة المعنية في التأمينات الاجتماعية.

يجب تقديم طلب رسمي مع كافة الوثائق التي تكون مطلوبة من قبل رب العمل داخل السجل الخاص باالخدمة من أجل الحصول على التقاعد المبكر.

النظر في الطلب الخاص بالتقاعد المبكر عن طريق الجهة المختصة ومن ثم إنهاء الإجراءات الضرورية.

التأكد من توافر كافة الشروط التي تتعلق بالتقاعد المبكر.

تقوم الشركة بتقديم قرار قاطع يفيد القبول أو الرفض.

تعيين القيمة الخاصة بالمعاش عند الموافقة.

إتمام جميع الإجراءات المهمة من أجل طلب التقاعد المبكر.

الشروط المطلوبة للتقديم على المعاش المبكر

تتمثل شروط المعاش المبكر 2024 وفقًا لقانون العمل الجديد فيما يلي: