مسلسل لعبة الحب الحلقة 43 مترجمة فيديو لاروزا

سوف نقدم لكم من خلال مقالنا تفاصيل مسلسل لعبة الحب الحلقة 43 وهو واحد من المسلسلات التي تم إطلاقها حديثا ولكنه نجح في جذب عدد كبير من المشاهدين من مختلف الدول العربية وذلك بسبب قصته الجذابة، حيث تدور أحداث المسلسل حول شخصية مالك وهو شاب غني ويعمل مصمم أحذية نسائية وسوف يقع في حب بنت فقيرة تسمى سما ولكن مع تطور الأحداث سوف يعرف بأن عمه وزوجته قاما بالاتفاق معها من أجل أن تستغل مالك ويحبها.

مسلسل لعبة الحب الحلقة 43

انتهت الحلقة السابقة عندما كانت سما تطلب من رامي بأن يعيدها إلى عملها مرة أخرى وذلك حتى تحاول التحدث مع مالك وعندما يقوم رامي بتنفيذ طلبها ولكن سوف يترتب على ذلك مشادة ما بين مالك ورامي ولكن مالك سوف يهدأ ويتقبل الوضع وسوف تعود سما للعمل مرة أخرى وتقدم العديد من المحاولات من أجل تحسين علاقتها مع رامي ولكنه يرفض هذا.

والجدير بالذكر أن رامي سوف يرفض أمام جميع العاملين بالشركة التحدث مع سما ولكنه من تيأس وتستمر في محاولاتها وتشجعها على ذلك لين ومن جهة أخرى سوف يشعر مالك بالحنين تجاه سما وهي تجلس بجانبه في إحدى الاجتماعات.

موعد عرض مسلسل لعبة الحب الحلقة 43

يعرض مسلسل لعبة حب جميع أيام الأسبوع ماعدا الجمعة والسبت وهذا على قناة MBC مصر وذلك في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية ويعرض في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة، ويتم إعادته اليوم التالي وذلك في تمام الساعة الثانية عشر والنصف صباحا بتوقيت مصر، ويمكن مشاهدته حصري على موقع فيديو لاروزا وقصة عشق.