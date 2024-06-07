ألوان وشكل عصري .. هاتف Realme Narzo N65 كاميرا مميزة لعشاق التصوير

قامت شركة ريلمي بالإعلان بشكل رسمي عن هاتف Realme Narzo N65 الرائع في الأسواق الهندية فقط، ويعتبر هذا الهاتف أول هاتف يحتوي على معالج ميدياتك دايمنستي 6300، وهو من المعالجات متوسطة الثمن، مع أداء جيد، يدعم شبكات الإتصال حتى 5G، وقد وضع هذا المعالج من أجل جعل سعر الهاتف اقتصادي، ويناسب الجميع، حيث تعمل شركة ريلمي دائمًا على توفير هواتف تناسب جميع أذواق العملاء.

مواصفات هاتف Realme Narzo N65

يتميز هاتف Realme Narzo N65 بالعديد من المميزات التي تميزه عن غيره، وقد عملت شركة ريلمي بجد من أجل توفير هاتف لا يوجد فيه عيوب، ومن مواصفاته:

يقدر وزن الهاتف ب 190 جرام.

الهاتف مصنوع بالكامل من البلاستيك.

يدعم الهاتف وجود شريحتين إتصال، وكارت ميموري.

يعمل الهاتف بنظام تشغيل اندرويد 14.

مساحة تخزين الهاتف 128 جيجا مع 4 جيجا رام أو 6 جيجا رام على حسب الإصدار.

كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل.

الكاميرات الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل.

يحتوي الهاتف على بطارية سعتها 5000 مللي أمبير، بقوة 15 واط.

يمكنك إلغاء قفل شاشة الهاتف، عن طريق: بصمة الإصبع، أو خاصية التعرف على الوجه.

سعر هاتف Realme Narzo N65

يعد هاتف Realme Narzo N65 من أفضل أنواع الهواتف الإقتصادية التي قد وفرتها شركة ريلمي، ويعد الهاتف المثالي للعديد من الأشخاص، وقد أعلنت شركة ريلمي عن سعره في الأسواق الهندية فقط، حيث يكون سعره للإصدار 128 جيجا مع 4 جيجا رام 135 دولار، أما للإصدار 128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر 150 دولار.

ألوان هاتف Realme Narzo N65

قد حرصت شركة ريلمي على أن تجعل هاتف Realme Narzo N65 هاتف مثالي، ولذلك لا نجد فيه العديد من العيوب، وقد حرصت الشركة أيضًا على أن تجعل مظهره خلاب، ولهذا قد وفرته باللونين المميزين: اللون الأخضر الغامق، واللون الذهبي.