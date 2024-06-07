زيادة رواتب المتقاعدين بالجزائر بنسبة تصل إلى 70 بالمائة عبر منصة reval cnr dz وأهم الشروط

تعد منصة reval cnr dz الرقمية واحدة من الأدوات المهمة لصندوق التقاعد وزيادة المعاشات للمنح المخصصة لعام 2024، ولهذا السبب، يسعى جميع المتقاعدين للبحث عن أسهل الطرق لتسجيل الدخول إلى هذه المنصة، من خلال هذه الواجهة، يمكن معرفة قيم المخالفات عند التثمين السنوي والاستفادة من كل المعلومات المتعلقة بالمتقاعدين دون الحاجة إلى بذل أي جهد أو زيارة أي وكالة وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

شروط التسجيل في منصة reval cnr dz

هناك عدد من الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في الشخص المتقاعد، وهي ما سنتعرف عليه في ما يلي:

يجب أن يمتلك الشخص المتقاعد حساباً نشطا في الصندوق الوطني للمتقاعدين.

كما يلزم تقديم رقم هاتف نشط وصالح للاتصال بالمتقاعد عند الحاجة.

يجب على المتقاعد أن يحصل على رقم تعريفي عبر المنصة، والذي يمكن الحصول عليه من خلال الصندوق الوطني.

كما يجب كذلك تقديم معلومات شخصية صحيحة، ودقيقة والتأكد من تقديم جميع المستندات المطلوبة.

زيادات في معاشات المتقاعدين 2024

يمكن التعرف على زيادات في معاشات المتقاعدين2024، من خلال ما سنذكره فيما يلي: