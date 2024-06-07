مبروك Link الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس والاسم 2024 جميع المحافظات عبر موقع نتيجة نت

ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس والاسم 2024 بجميع محافظات الجمهورية خلال الأيام الماضية، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم خدمة الاستعلام عن النتائج إلكترونياً، وذلك من أجل التسهيل والتيسير علي أولياء الأمور وأبنائهم، ولقد بلغت نسبة النجاح لهذا العام في محافظة الإسكندرية نحو 83.5%، بينما ارتفعت نسبة النجاح هذا العام عن السنة الماضية في محافظة أسيوط بنحو 79.75%.

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس والاسم 2024

حرصت الجهات المختصة على توفير خدمة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس والاسم 2024 بجميع محافظات الجمهورية، وذلك من خلال بوابة التعليم الأساسي الإلكترونية أو عبر منصة نتيجة نت الرقمية، كما كشفت الوزارة أنه خلال الأيام القادمة سيتم إتاحة سحب الملفات بجميع المدارس من أجل تقديمها للمدارس الثانوية العامة أو الفنية وأيضاً الزراعية والصناعية والفندقية، وفقاً لما يختاره الطالب ونسبة لتنسيق هذا العام، وفيما يلي طريقة إجراء ذلك:

الانتقال إلى الموقع الرسمي بوابة التعليم الأساسي التابع لكل محافظة مباشرة عبر هذا الرابط .

أو من خلال التوحه إلى موقع نتيجة نت الإلكتروني.

اختيار أيقونة الاستعلام عن النتائج.

ادخال اسم المحافظة التي ينتمي الطالب إليها.

تحديد المرحلة الدراسية التي ينتمي الطالب لها.

تحديد السنة الدراسية.

اختيار الدور المراد الاستفسار عنه.

ادخال رقم جلوس الطالب والاسم.

الضغط على خانة عرض النتيجة، ومن ثم الانتظار قليلاً حتى عرض النتيجة متضمنة درجات المواد الدراسية والمجموع الكلي.

توزيع درجات المواد الدراسية للصف الثالث الاعدادي 2024

طبقاً لما جاء فإن المجموع الكلي للصف الثالث الاعدادي 140 درجة، حيث يتم توزيع المواد الدراسية لهذا العام على النحو التالي: