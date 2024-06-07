تعرف على تنسيق مدارس ستيم 2024 بعد الإعدادية وما هي الشروط اللازمة

تزداد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن تنسيق مدارس ستيم 2024، والتي تعد من أهم المدارس التي يسعى عدد كبير من المتفوقين الالتحاق بها بعد إنهاء المرحلة الإعدادية والتي تعتمد بشكل كبير على دراسة التكنولوجيا ، وتعد من أشهر بدائل الثانوية العامة مدة الدراسة بها 3 سنوات ومن خلال موقع البديل سوف نتعرف سوياً على تنسيق مدارس ستيم 2024، والشروط اللازمة….

تنسيق مدارس ستيم 2024

يهام عدد كبير من الطلاب المتفوقين والحاصلين على مجموع عالي في الإعدادية الإطلاع على تنسيق مدارس ستيم 2024، والتي تهتم بتعليم الطلاب كل ما هو جيد في عالم العلوم والتكنولوجياـ والمميز بمدارس ستيم أنها لا يوجد بها شعبة أدبي إلا أنها تشترط أن يكون الطالب حاصل على 98% أي حاصل على 274.5 درجة في الشهادة الإعدادية، هذا بالإضافة إلى أن يكون الطالب حاصل على الدرجات النهائية في المواد المقرر دراستها وهي” العلوم والرياضيات، والإنجليزي”.

ما هي أماكن مدارس ستيم في مصر

ويبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن أماكن مدارس ستيم في مصر والتي تتواجد في المحافظات الأماكن الآتية:

مدرسة 6 أكتوبر للبنين في الجيزة.

مدرسة المعادي للبنين في محافظة القاهرة.

مدرسة كفر الشيخ المشتركة .

مدرسة سرس الليان للبنات في محافظة المنوفية .

مدرسة المنيا للبنبن.

مدرسة سوهاج للبنات.

مدرسة الفيوم للبنات .

ما هي شروط التقديم في مدارس ستيم 2024-2025