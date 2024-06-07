“مهمات جاتا“ تخطي أصعب مهمات لعبة GTA بأسهل طريقة هتبقى أسطورة اللعبة وحرب الشوارع

مطلوب من اللاعب في لعبة جاتا أن يدخل في تحديات كثيرة حيث يقوم بالعديد من المهام المطلوبة وعليه أن يجتازها بنجاح من أجل التقدم لمراحل أعلى وتحقيق إنجازات أكبر، وقد نجحت اللعبة منذ انطلاقها في جذب ملايين الشباب حول العالم كونها لعبة المغامرات الأكثر متعة وإثارة، ومن أهم أسباب استمرار اللعبة وازدياد معدلات شرائها أنها تتحدث باستمرار ويتم إضافة تحسينات ومزايا جديدة، وسنقدم اليوم لمحبي لعبة جاتا مجموعة من أبرز المهام الصعبة الموجودة في اللعبة.

مهمات صعبة في لعبة جاتا

توجد العديد من التحديات الصعبة التي واجهت لاعبي جاتا على مدار السلسلة وتطلب اجتيازها ذكاء وحرفية من اللاعب، ومن أبرز تلك المهمات :

The Driver

وفيها يقوم اللاعب بمنافسة هيلاري للفوز بسباق القيادة خلال وقت محدد على أن يحاول في الوقت ذاته الهروب من الشرطة التي قد تعطله عن الوصول للنقطة النهائية.

Snow Storm

وفيها يقوم اللاعب بإحضار حقيبة كوكايين من المستشفى ثم يقابل في طريقه على الجسر عصابات وأفراد من الشرطة وعليه أن يجتازهم جميعا دون الإمساك به ويمكنه المرور بسهولة من خلال القارب الذي يختصر الطريق.

Sexy Time

يقوم فيها اللاعب بتفجير يخت العصابة ولكنه بعد ذلك سيتفاجيء بهروبهم في قوارب صغيرة ليكون عليه مهمة ملاحقتهم والقضاء عليهم.

أصعب مهمات لعبة جاتا

Death Row

فيها يطلب من اللاعب مهمة انقاذ صديقه الموجود في مستودع القمامة قبل أن يموت وعليه أن يقود لمسافة طويلة للوصول اليه والنجاح في تجاوز العصابة التي ستقابله في الطريق.

Espresso 2 Go

فيها مطلوب من اللاعب تدمير محلات القهوة بعد أن يحفظ أماكنها ليمر اليها واحدا تلو الأخر في الوقت المحدد وسيواجه الكثير من أفراد العصابة الذين سيهاجمونه بقوة.

Freefall

فيها يقوم اللاعب بسرقة طائرة ليلاحق طائرة أخرى أكثر سرعة ثم يقفز اليها ويتخلص من راكبيها ليقودها هو الى المطار في الوقت المتاح.