“تقبل الله صالح الأعمال“ فضل صيام العشر من ذي الحجة 2024/1445

سوف نوضح لكم في السطور التالية فضل صيام العشر من ذي الحجة وهي من أفضل الأيام التي تأتي على مدار وهي من الأيام المحببة عند جميع المسلمين لذلك يجب على كل مسلم بالغ عاقل أن يستغل تلك الأيام في تقديم العبادات التي تقربه من الله عز وجل مثل الصدقات والصيام والأعمال الصالحة الأخرى حيث أن الله يضاعف الأجر في تلك الأيام.

فضل صيام العشر من ذي الحجة

وفقا لأحد أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يوجد أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله أفضل من تلك الأيام، وعن أن سلمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 أيام من ذي الحجة وكان يفطر أول أيام عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق ويجب العلم أن الرسول نهى عن صيام 5 أيام وهم أول أيام عيد الفطر وأول أيام عيد الأضحى و3 أيام التشريق، يوجد يوم في تلك الأيام صيامه يكفر سنة ماضية وسنة قادمة من ذنوب الصغائر واللمم وهو يوم عرفة وعند صيامه تقوم الملائكة بالتأخر في كتابة الذنب على العبد لمدة ست ساعات وذلك حتى يستغفر ويتوب إلى الله تعالى وذلك ما تم ذكره في إحدى الأحاديث النبوية لذلك يجب تقديم الطاعات والإكثار من النوافل في تلك الأيام المباركة.

فضائل صيام العشر من ذي الحجة 1445

يجب العلم أنه عند صيام يوم واحد من تلك الأيام في سبيل الله سوف يبعد الله تعالى عن عبده النار لمدة 70 عام كما أن صوم تلك الأيام يكفر الخطايا يشفع لصاحبه يوم القيامة.