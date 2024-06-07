“جــاري اعتمادها” نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2024 الترم الثاني برقم الجلوس عبر بوابة Natiga.azhar.eg

تستعد إدارة المعاهد الأزهرية على مستوى المحافظات المصرية المختلفة لإعلان عن نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2024 الترم الثاني وذلك فور اعتمادها رسمياً من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف في القريب العاجل، ومن الجدير بالذكر أن هناك الآلاف من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور في انتظار الإعلان عن النتائج بفارغ الصبر لجني ثمار أبناءهم في هذه الشهادات، وإليكم تفاصيل الموعد المنتظر للإعلان ورابط وخطوات الاستعلام عن النتائج.

نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2024

قالت مصادر من إدارة المعاهد الأزهرية إن أعمال التصحيح لكراسات إجابات الطلاب للشهادتين الابتدائي والإعدادي الأزهري 2024 أوشكت على الانتهاء، في إطار الاستعدادات للاعتماد الرسمي من ثم إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2024 الترم الثاني، ومن المنتظر أن يتم اعتماد تلك النتائج من خلال مؤتمر صحفي لشيخ الأزهر الشريف في بداية الأسبوع المقبل، وبلغ عدد المتقدمين للفصل الدراسي الثاني من امتحان الشهادة الابتدائية نحو 178,014 ألف طالب وطالبه، كما بلغ عدد المتقدمين للفصل الدراسي الثاني من امتحان الشهادة الإعدادية نحو 185,908 ألف طالب وطالبه.

وتشير العديد من الأخبار والمصادر إلى أن اعتماد النتائج وظهورها سيكون في مطلع الأسبوع القادم وتشير إلى أنه من المرجح أن يكون الإعلان يوم الأحد المقبل.

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج برقم الجلوس

يتيح لك رابط بوابة الأزهر الإلكترونية إمكانية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2024 الترم الثاني برقم الجلوس، وذلك عن طريق الخطوات التالية:-