سيبك من زهق الحر وتعالي افرحك.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو لكافة الموظفين.. هتقبض قبل العيد وهتجيب اللحمة

يجري العديد من المدرسين والموظفين الحكوميين بحث مكثف حول توقيت إصدار مرتبات شهر يوليو 2024، إذ يبدأ توزيع مرتبات شهر يونيو الحالي مما يعزز الاستفسار حول موعد تطبيق زيادة الرواتب، وكذلك المواقع المخصصة للصرف والجدول الزمني للحد الأدنى للأجور الجديد، وذلك بعد تقديم وزارة المالية لتوجيهات بتقديم مواعيد صرف المرتبات متزامنة مع قرب عيد الأضحى المبارك تابع المقال لمعرفة المزيد حول موعد إصدار مرتبات شهر يوليو 2024.

جدول المرتبات في مصر

الأجور في المستوى السادس تبلغ 6000 جنيه، بينما تبلغ في المستوى الخامس 6500 جنيه، وفي المستوى الرابع 7000 جنيه، وفي المستوى الثالث 7500 جنيه، وفي المستوى الثاني 8000 جنيه، وفي المستوى الأول أو ما يعادلها 8200 جنيه، وفي درجة المدير العام أو ما يعادلها 9200 جنيه، وفي المستوى العالي أو ما يعادلها 10200 جنيه، وأخيرا في الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها 12200 جنيه.

موعد صرف المعاشات

في بداية يوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024، بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك واقتراب نهاية السنة المالية 2024، سوف يكون بإمكان العاملين والموظفين صرف مرتباتهم لشهر يونيو عن طريق ماكينات الصراف الآلي (ATM)، وخدمات البريد المصري، وفروع البنوك المختلفة، كما سيتم توزيع زيادة الرواتب السنوية للموظفين، حيث تقوم الحكومة بتحديد نسبة زيادة سنوية معينة تعرف بـ العلاوة الدورية أو السنوية، وتبلغ هذه الزيادة حوالي 7% من الراتب الأساسي للموظفين على الأقل، مع إمكانية مراجعتها سنويا بناء على مستويات التضخم، سوف يتم توضيح جدول مرتبات الحد الأدنى للأجور الجديد لعام 2024.