الجديد هيكسر الدنيا .. سعر ومواصفات هاتف Oppo Find X7 Ultra اعرف عيوبه قبل ما تشتريه

قد أعلنت شركة أوبو مؤخرًا عن إصدارها لهاتف جديد، وهو الهاتف الرائع Oppo Find X7 Ultra المميز، الذي يتساءل كافة الأشخاص حول العالم عن مواصفاته، وسعره، وعن إذا كان الهاتف سيتوفر في دول أخرى غير الصين، وهذا ما قد أعلنت عنه شركة أوبو الشهيرة، حيث يعد هاتف أوبو الجديد أول هاتف يحتوي على فلاج شيب بكاميرا خلفية رئيسية بمستشعر 1 بوصة مع عدستين بريسكوب للزوم.

مواصفات هاتف Oppo Find X7 Ultra

من المعروف عن شركة أوبو أن هواتفها بها العديد من المميزات التي تجعلها مميزة عن أي هواتف أخرى، ومن أفضل هواتفها هاتف Oppo Find X7 Ultra، ومن مواصفاته:

يدعم الهاتف وجود شريحتين اتصال.

يدعم الهاتف شبكات الإتصال من 2G حتى 5G.

الهاتف مصنوع من الزجاج المحمدي جوريلا جلاس، والجلد مع إطار من الألومنيوم.

الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بكسل، وأربع كاميرات خليفة، الأولى بدقة 50 ميجا بكسل وهي الأساسية، الثانية بدقة 50 ميجا بكسل وهي كاميرا الزوم القريب، الثالثة بدقة 50 ميجا بكسل وهي كاميرا الزوم الزوم البعيد، الرابعة بدقة 50 ميجا بكسل وهي كاميرا التصوير الواسع.

يدعم الهاتف نظام تشغيل اندرويد 14.

يتوفر إصدارات عديدة من الهاتف، الإصدار الأول بذاكرة سعتها 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت، الإصدار الثاني بذاكرة سعتها 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت، الإصدار الثالث بذاكرة سعتها 512 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية 16 جيجابايت.

يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، بقوة 10 واط.

عيوب هاتف Oppo Find X7 Ultra

على الرغم من أن هاتف Oppo Find X7 Ultra، يعد الهاتف المثالي لبعض الأشخاص، إلا أن هناك القليل من العيوب فيه، وهذه العيوب: أن وزن الهاتف ثقيل نسبيًا حيث يقدر وزنه ب 221 جرام، كاميرا الهاتف الخلفية بارزة بشكل كبير مما يؤدي إلى إتلافها بسرعة، لا يتوفر الهاتف إلا في دولة الصين فقط حتى الآن.

سعر هاتف Oppo Find X7 Ultra

بما أن هاتف Oppo Find X7 Ultra لم يتوفر بعد إلا في الصين، فإن سعره غير معرف إلا في الصين فقط، حيث يقدر سعره للإصدار 256 جيجا مع 12 جيجا رام 840 دولار، أما الإصدار 256 جيجا مع 16 جيجا رام بسعر 910 دولار، أما الإصدار 512 جيجا مع 16 جيجا رام بسعر 980 دولار، وقد تم الإعلان عن أن سعر إصدار 512 جيجا مع 16 جيجا رام 50000 جنية مصري.