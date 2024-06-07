هسة .. لينك نتائج الثالث متوسط العراق 2024 بالاسم عبر وزارة التربية العراقية

بعد أن أكمل الطلاب أداء الامتحانات يوم الأربعاء الماضي، بدأ العديد منهم بالبحث عن نتائج الصف الثالث المتوسط لعام 2024 الدور الأول، حيث تشهد نتائج الثالث المتوسط في العراق اهتمامًا كبيرًا من الطلاب وأولياء الأمور، نظرًا لأهمية هذه المرحلة التعليمية فهي تعد بمثابة فارق كبير في حياة الطالب التعليمية، والجدير بالذكر أن وزارة التربية العراقية على تسهيل عملية الاستعلام عن النتائج من خلال موقعها الرسمي، وهذا ما سنتعرف عليه فيما يلي.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط العراق

يمكن الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط العراق بكل سهولة من خلال اتباع بعض الخطوات التالية:

في البداية يتم الولوج إلى موقع وزارة التربية العراقية.

من ثم يتم الضغط على الاستعلام عن نتيجة الثالث متوسط العراق 2024.

من ثم يتم الضغط على أيقونة النتائج.

ثم إدخال اسم الطالب والرقم الامتحاني الخاص به.

ثم الضغط على زر استعلام.

موعد نتائج الصف الثالث متوسط الدور الأول 2024

بدأ القلق والتوتر يظهران بين العديد من الطلاب مؤخراً، خصوصاً بعد أن أعلنت وزارة التربية العراقية تخصيص رابط إلكتروني للاستعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط للمرحلة الأولى لعام 2024. يأتي هذا الإجراء لتسهيل العملية على الطلاب وأولياء أمورهم وتجنب الحاجة للحضور إلى المدارس، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة، وما هي إلا أيام قليلة تفصلنا عن موعد ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط عموم المحافظات.

حيث أكد وزير التعليم العراقي أن الوزارة تابعت عمليات التصحيح والمراجعة لضمان حصول كل طالب على درجاته المستحقة بدقة كاملة، كما قد أوضح الوزير في تصريح له على إحدى القنوات الفضائية أن الأخبار التي انتشرت عن ظهور النتائج على بعض المواقع الإلكترونية في الفترة الأخيرة ليست صحيحة، مشيراً إلى أن النتائج ستكون متاحة فقط عبر الموقع الرسمي للوزارة وموقع “نتائجنا” العراقي.