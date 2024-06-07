لولو المحترمة الشطورة.. تردد قناة وناسه على القمر الصناعي نايلسات وعربسات 2024

تردد قناة وناسه، من أشهر القنوات الفضائية وأكثرها مشاهدة في الوقت الحالي قناة وناسة التي أصبح يتابعها ملايين الأطفال من مختلف أنحاء الوطن العربي ويستمتعون بمشاهدة برامجها المميزة وأغانيها التي تحظى حاليا بانتشار كبير وتتردد في البيوت باستمرار، وقد جذبت هذه الأغاني الأطفال بسبب إيقاعها المميز وكلماتها الجميلة بالإضافة الى الأداء الرائع لأبطالها، ومع تزايد البحث عن قناة وناسة سنقدم لكم اليوم في هذا المقال تردد القناة وإعدادات الضبط على كافة الأقمار الصناعية.

تردد قناة وناسه على القمر الصناعي نايلسات وعربسات 2024

قناة وناسة التي تحظى حاليا بنسب مشاهدة عالية جعلتها ضمن قائمة أفضل عشر قنوات متخصصة للأطفال في الوطن العربي تقدم محتوى مختلف ومميز حيث تعرض أغاني وأناشيد بأداء الشخصية الرئيسية للقناة لولو والتي يعشقها الأطفال ويقلدون حركاتها اللطيفة، ومن أشهر أغانيها يالولو فيه نونو ولولو الشطورة ولولو وماما وشو بيقولوا الحيوانات وغيرها، وقد حازت القناة أيضا على قبول ورضا الأمهات التي يرون فيها وسيلة ترفيه جيدة يستمتع بها الأطفال ويتعلمون من خلالها الكثير، وسنستعرض لكم فيما يلي تردد قناة وناسه على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات.

تردد قناة وناسه نايل سات

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11494

الاستقطاب : افقي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

تردد قناة وناسه عرب سات

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11594

الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

كيفية ضبط تردد قناة وناسه

ويمكنكم بسهولة ضبط تردد قناة وناسه لتكون ضمن قائمة قنوات الرسيفر الخاص بكم وليستمتع بها الأطفال في أوقات فراغهم، وذلك على النحو التالي :