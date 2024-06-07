فلوس وجيالك وانت قاعد.. الاوراق المطلوبة للتقديم على معاش وزارة التضامن الاجتماعي.. يبختك يابن المحظوظة لو انت من ضمنهم

يقدم بنك ناصر، الجهة الممثلة لوزارة التضامن الاجتماعي، مجموعة متنوعة من المعونات الشهرية للفئات المحتاجة، بما في ذلك أسر المرضى، والمساجين، والعائلات المعيلة، والمهجورة، والأرامل، والأيتام، وذوي الإعاقة بالإضافة إلى ذلك، يدعم البنك الطلاب الجامعيين الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الدراسة، ويقدم مشروعات تخرج للطلاب في مساراتهم النهائية، تأتي هذه المبادرات في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لدعم الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع.

شروط الحصول على المعاش

عندما يجد الفرد أو الأسرة نفسهم في حالة احتياج، ويجدون صعوبة في تلبية احتياجاتهم الأساسية، ويصعب عليهم تحمل الأعباء المعيشية والاجتماعية والصحية الثقيلة، فإنهم يعانون من ضعف في الحالة الاجتماعية.

هذا الوضع يمكن أن يطال أيضا الأيتام، والمطلقات، والمسنين، وأسر الأشخاص المسجونين، والأشخاص الذين يواجهون تحديات صحية مثل المرض، وتكاليف العلاج المرتفعة، والعمليات الجراحية الباهظة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تزيد الكوارث والنكبات المفاجئة من تفاقم وضع الأسرة المالي والاجتماعي.

وفي الوقت نفسه، قد يكون لدى الأسر التي تضم طلاب في المراحل التعليمية ضغوط إضافية نتيجة لتكاليف التعليم والاحتياجات الأخرى التي تتطلب دعما ماليا.

الاوراق المطلوبة للتقديم

تطلب من فروع بنك ناصر الاجتماعي التابعة لموقع إقامتك تقديم الدعم بالأوراق التالية: