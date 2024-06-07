«مبارك التفوق» LINK استخراج نتائج الثالث المتوسط 2024 بالاسم عبر موقع نتائجنا الإلكتروني

كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية خطوات استخراج نتائج الثالث المتوسط 2024 بالاسم عبر الموقع الرسمي التابع للوزارة، وذلك من أجل التسهيل والتيسير علي الطلاب وأولياء أمورهم، حيث أوضحت الجهات المختصة بأنه لن يتم الإعلان عن النتائج قبل اعتمادها رسمياً، وأكدت أنه مازالت أوراق الإجابات في مرحلة التصحيح وبعد الانتهاء من تصحيحها سيتم مراجعتها بكل دقة وحرص.

طريقة استخراج نتائج الثالث المتوسط 2024 بالاسم

استكمالاً لمنظومة التحول الرقمي وتماشياً مع التطور التكنولوجي الحادث بالعالم أجمع، قامت الهيئة المعنية بتدشين منصة رقمية يتم خلال نشر النتائج وكل ما يخص العملية التعليمية، ومن أجل هذا أتاحت خدمة استخراج نتائج الثالث المتوسط 2024 بالاسم للدور الأول بجميع محافظات الجمهورية، ولقد تتمثل خطوات إجراء ذلك في النقاط الآتية:

التوجه إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية مباشرة عبر هذا الرابط .

كما يمكن الحصول على النتيجة عن طريق منصة نتائجنا الإلكترونية.

اختيار أيقونة نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط.

كتابة رقم الجلوس والاسم أو الرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

الضغط على خانة الاستعلام، ومن ثم الانتظار لحين عرض النتيجة متضمنة درجات المواد الدراسية والمجموع الكلي.

موعد ظهور نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول بالعراق

وفقاً لما أعلنته الوزارة فإنه سيتم الإعلان عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2024 في تمام الساعة 4 عصراً في يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024، حيث انتهى الطلاب من أداء اختبارات نهاية العام الدراسي منذ عدة أيام سابقة، ففي الوقت الراهن صرح رؤساء الكنترول أنه مازالت أعمال التصحيح مستمرة ولم يتم الانتهاء من فرزها، كما شددت الوزارة على المسؤولين بضرورة الانتهاء من تصحيحها بشكل سريع، من أجل رفعها على الموقع الرسمي في الوقت المحدد مع مراعاة الدقة في رصد الدرجات، وإعطاء كل طالب حقه.