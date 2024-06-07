موعد نزول حساب المواطن الدفعة 79 وحقيقة صرف زيادة قبل عيد الأضحى

موعد نزول حساب المواطن الدفعة 79، من أكثر الأمور التي تشغل بال عدد كبير من المواطنين خلال الساعات الأخيرة وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية عن الموعد الرسمي لنزول حساب المواطن والذي من المعتاد أن يتم صرفه في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ، إلا أن خلال الساعات الأخيرة بدأت الكثير من المواقع الالكترونية في نشر خبر تبكير موعد صرف حساب المواطن الدفعة 79 ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على حقيقة الخبر من عدمه، وإليكم التفاصيل…..

موعد نزول حساب المواطن الدفعة 79

تهتم الحكومة السعودية بدعم المواطن المصري وتوفير كافة السبل لتضمن له حياة كريمة خاصة في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب غلاء الأسعار، وأكدت وزارة الموارد إلى أنه من المقرر أن يتم صرف الدفعة 79 من حساب المواطن بداية من يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024، ليتمكن المواطنين من صرف مستحقاتهم من خلال البنوك السعودية وماكينات الصراف الآلي.

خطوت الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية

وأعلنت الصفحة الرسمية لحساب المواطن عن تخصيص رابط الكتروني للاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية، وإليكم الخطوات …..

زيارة الموقع الرسمي لحساب المواطن على الإنترنت.

ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك .

ثم انقر على تسجيل الدخول .

سجل رقم الهوية الوطنية الخاصة بك.

انقر على أيقونة “استعلام”.

سوف تظهر أمامك نتيجة الأهلية سواء بالقبول أو الرفض وفي حالة

حقيقة صرف زيادة على حساب المواطن قبل عيد الأضحى

وقد أعلنت الصفحة الرسمية عن حقيقة صرف زيادة في حساب المواطن وأكدت أن هذه الأخبار غير صحيحة ولا صحة لما يتم تداوله خلال الأيام الأخيرة، وأشار مصدر مسؤول بوزارة الموارد إلى أنه في حال إصدار قرار يخص الزيادة سوف يتم نشره على الصفحة الرسمية للوزارة حتى يطلع عليه الملايين من المستفيدين من حساب المواطن.