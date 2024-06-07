NOW نتائج الثالث متوسط الدور الأول pdf عموم المحافظات في العراق

تظهر نتائج الثالث متوسط الدور الأول في هيئة ملفات pdf بعد أن يتم اعتمادها من قبل وزارة التربية العراقية، فضلاً عن أن ذلك يكون بعد عدة مراحل مختلفة من بينها أعمال التصحيح والمراجعة التي تستمر لفترة من الوقت حتى يتم الإنتهاء منها، بالإضافة إلى مرحلة رصد الدرجات التي تضمن جميع أوراق امتحانات الطالب في محافظات العراق، لتأتي المرحلة الأخيرة وهي اعتماد النتائج بمختلف المحافظات، والعمل على رفعها في النهاية عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية ومن الممكن الإطلاع على النتائج عبر موقع نتائجنا.

خطوات معرفة نتائج الثالث متوسط دور أول

وعن الخطوات التي يُرجى القيام بإتباعها لكي يتم استخراج كشوفات نتائج الثالث متوسط الدور الأول في كافة المحافظات العراقية، وفقًا لما يلي:-

أن يتم التوجه إلى موقع وزارة التربية أولاً.

ثانيًا يتم العمل على إدخال بيانات الدخول إلى الصفحة التالية من الموقع.

مع اختيار المحافظة المقيم بها الطالب.

على أن يتم اختيار المرحلة الدراسية وكذلك الدور الذي ترغب في الاستعلام عنه.

إدخال كافة المعلومات المتمثلة في الإسم والرقم الامتحاني.

ليتم الكشف عن جميع التفاصيل المتعلقة بالكشوفات في هيئات ملفات pdf.

عرض نتائج الثالث عبر موقع نتائجنا الإلكتروني

ويمكنك القيام بإستخراج كشوفات نتائج الثالث متوسط الدور الأول pdf عبر موقع نتائجنا الإلكتروني، وفقًا للخطوات التي جاءت على النحو الأتي:-