كارثه كبيرة لبتوع المعاشات.. حالات لو عملتها هتوقفلك معاش تكافل وكرامه للابد.. احذر منها يمعلم عشان مترجعش تندم..!!

من افضل الخدمات التي تقدمها الحكومه المصرية هو برنامج تكافل وكرامة، ويعتبر أحد الأدوات البارزة التي أطلقتها الحكومة المصرية، من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، في السنوات الأخيرة، بهدف دعم الأسر ذات الاحتياجات الملحة، في إطار جهود الدولة المصرية لضمان حياة كريمة لجميع مواطنيها، هذا يأتي في ظل تزايد تكاليف المعيشة وتفاقم الأزمات الاقتصادية العالمية، التي أثرت بالتأكيد على مصر، وقد نجحت الحكومة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، جزئيا، بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه.

حالات وقف معاش تكافل وكرامه

العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي مع تأمين صحي.

العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي دون تأمين صحي، بدخل شهري يصل إلى 1600 جنيه للأسرة المكونة من أربعة أفراد.

امتلاك أو المشاركة في مشروعات خاصة مسجلة أو غير مسجلة، مع ذكر قيمة المشروع.

تملك أرض زراعية تتجاوز نصف فدان.

استئجار أرض زراعية تزيد عن مساحة فدان.

امتلاك عقارات غير سكنية.

امتلاك محال تجارية مسجلة أو غير مسجلة.

امتلاك قطيع من الماشية للتجارة يتجاوز عددها ثلاثة رؤوس.

الاوراق المطلوبة للتقديم على معاش تكافل وكرامه