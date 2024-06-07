“شوف غرامتك وسددها بسرعة”.. الاستعلام عن غرامات المرور في محافظات العراق 2024 وطريقة سدادها

أطلقت مديرية المرور في العراق، منصة أور الإلكترونية التي تحمل العديد من الخدمات المرورية أمام جميع المواطنين في محافظات العراق، والعمل على سدادها إلكترونيًا كذلك، بالإضافة إلى غيرها من الخدمات الإلكترونية التي يبحث عنها ملايين المواطنين في دولة العراق، وفقًا لمجموعة من الخطوات التي نكشفها لكم في السطور التالية.

استعلام غرامات المرور بالعراق

هناك بعض الخطوات التي يُرجى القيام بإتباعها لكي يتم الإستعلام عن غرامات المرور في محافظات العراق، والتعرف على قيمة الغرامة المكلف سدادها وفقًا لما يلي:-

الإنتقال إلى منصة أور في البداية.

ثم يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة السر.

الضغط على زر “تسجيل الدخول”.

ليتم اختيار الخدمة التي ترغب في تأديتها.

مع إدخال كافة المعلومات الخاصة بالمواطن الراغب في الإستعلام.

على أن يتم الضغط على زر “بحث”.

حتى يتم الكشف في النهاية عن جميع التفاصيل الخاصة بغرامات المرور في العراق.

تسديد غرامات المرور في العراق

وعن الإجراءات التي يُرجى القيام بإتباعها حتى يتم سداد قيمة الغرامة المرورية الخاصة بالمواطن في محافظات العراق، كما في الخطوات المتمثلة في التالي:-