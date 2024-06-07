موعد صرف المكرمة الملكية 1445 لمستفيدي الضمان من الملك سلمان … والشروط اللازمة

موعد صرف المكرمة الملكية 1445، والتي أصبحت محور اهتمام وبحث عدد كبير من المواطنين في شتى أنحاء المملكة السعودية، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، زالذي يلزم له شراء الكصير من السلع والمواد الغذائية، ومن خلال موقع البديل سوف نتعرف سوياً على موعد صرف المكرمة الملكية 1445 والشروط اللازمة .

موعد صرف المكرمة الملكية 1445 لمستفيدي الضمان

حيث يهتم عدد كبير من المواطنين خلال الساعات الأخيرة بمتابعة والتعرف على موعد صرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الإجتماعي، والتي أكد البعض أنه من المقرر أن يتم صرفها شهر يونيو إلا أنه حتى الآن لم تعلن أي جهة رسمية عن تأكيد هذا الخبر وتؤكد أنه في حال اصدار قرار بتبكبر موعد صرف المكرمة سوف يتم نشر الخبر على عدد من المواقع الالكترونية الرسمية، وناشدت الحكزمة السعودية المواقع الالكترونية ضرورة تحري الدقة قبل نشر أي أخبار تهم المواطن السعودي.

خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي 1445

زيارة الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

اضغط على تسجيل الدخول .

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور .

اذهب إلى الخدمات الالكترونية وتحقق من الأهلية.

ثم اضغط على تحميل .

في حالة قبول طلبك يجب سوف يتم ارسال رسالة الموافقة على البريد الالكتروني المسجل.

شروط الحصول الضمان الاجتماعى المطور

وقد أعلنت الحكومة السعودية عن عدة شروط يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في الحصول على الضمان الإجتماعي المطور وهي: