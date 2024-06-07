“وزارة العمل” رابط pdf تحميل كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في عموم العراق لدى منصة مظلتي

تقدم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية للمواطنين والمواطنات رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وذلك لأن هذه الوجبة لم يتم الإعلان عنها في الموعد المحدد، مما جعل المواطنون يتساءلون عن طريقة الاستعلام عن هذه الأسماء، وذلك لأن دعم الرعاية الاجتماعية يشكل أهمية بالغة لدى الكثير من الفئات المجتمعية التي تعتمد على هذا الدعم في تأمين المتطلبات والاحتياجات الأساسية لعيش حياة كريمة، وفي هذا المقال سوف نتحدث بشكل مفصل عن كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين في دعم الرعاية الاجتماعية آخر وجبة.

رابط pdf أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يستطيع المواطن العراقي الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة من خلال منصة مظلتي في حالة ظهور الوجبة السابعة التي لم تظهر حتى الآن، حيث تعمل الوزارة إلى الآن على تدقيق ومراجعة طلبات المتقدمين الراغبين في الحصول على المساعدة من الرعاية الاجتماعية، ولمعرفة خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، تابعوا قراءة السطور التالية.

يقوم المواطن العراقي في البداية بالدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

ثم الضغط على “خدمات إلكترونية”.

النقر على “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة”.

الآن يطلب نظام مظلتي من المتقدم إدخال كامل بياناته الشخصية.

ثم يقوم بالضغط على زر “استعلام”.

بعد مرور بضع دقائق يتم تحميل كشوف الأسماء المشمولة على جهاز المتقدم.

كذلك يمكن للمواطن العراقي المتقدم للحصول على دعم الرعاية البحث عن اسمه بين أسماء المشمولين.

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