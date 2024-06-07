“نزلها بسرعة”.. تردد قناة كراميش الجديد 2024 ضحك طفلك طول اليوم بلا توقف وبإشارة قوية

تعد قناة كراميش من أروع القنوات المحببة لدى ملايين الأطفال حول العالم، خاصة وأنها تقوم بإذاعة محتوى مميز وشيق لدى الأطفال، وتعمل كذلك على تحديث الترددات الخاصة بالقناة باستمرار لسهولة القيام بإستقبالها وتنزيلها جميع الأقمار الصناعية سواء كانت نايل سات أو العرب سات، ويمكنك التعرف على ترددها الجديد كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

نزل تردد قناة كراميش الجديد 2024 النايل سات

أما عن المعلومات الخاصة بإستقبال قناة كراميش أطفال الجديد لمشاهدة محتوى طفولي مميز سواء كانت أغاني أم مسلسلات أم أفلام كرتونية، وفقًا للأتي:-

القمر الصناعي لقناة كراميش يكون “النايل سات”.

التردد الجديد “11430”.

استقطاب قناة كراميش يكون “أفقي”.

معدل الترميز لقناة كراميش فهو “27500”.

نزل تردد قناة كراميش أطفال 2024 العرب سات

وعن البيانات الخاصة بإستقبال قناة كراميش أطفال الجديد والمميزة لمشاهدة كل ما هو جديد وحصري في عالم الأطفال، عليك اتباع الأتي:-

القمر الصناعي قناة كراميش يكون “العرب سات”.

التردد الخاص بقناة كراميش يكون “11390”.

بينما استقطاب القناة “عمودي”.

معامل الترميز “27500”.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

استقبال قناة كراميش

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم إستقبال قناة كراميش على الأقمار الصناعية سواء النايل سات والعرب سات، كما يأتي:-