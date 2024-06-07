شوف نتيجتك بعد التعديل.. رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة قنا بعد تعديلها

ينتظر جمع ضخم من الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر إعلان نتيجة الامتحانات الإعدادية للفصل الثاني لعام 2024 في محافظة قنا، وهو ما يتزامن مع إعلانها في عدد كبير من المناطق الأخرى، ومن المتوقع أن يتم إصدار هذه النتيجة بشكل رسمي من قبل محافظ قنا خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن يتم تصديقها واعتمادها بشكل نهائي، ومن خلاص مقالنا هذا سوف تتعرف على طريقة الحصول على النتيجة.

كيفية الحصول على النتيجة

يستطيع الطلبة وأولياء الأمور الحصول على نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام 2024 في محافظة قنا من خلال الإجراءات التالية:

الولوج إلى بوابة التعليم الأساسي أو بوابة محافظة قنا.

اختيار المرحلة التعليمية المناسبة.

اختيار نتائج الصف الثالث الإعدادي.

اختيار الفصل الدراسي الثاني.

تحديد العام الدراسي الحالي، الموافق لعام 2023-2024.

إدخال البيانات الشخصية للطالب المعني.

النقر على زر عرض النتيجة.

بهذه الطريقة، ستتمكن من استعراض نتائج امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني.

خطة توزيع الدرجات

توزيع الدرجات للفصل الدراسي الثاني لشهادة الإعدادية لعام 2024 كما يلي:

اللغة العربية: تصل إلى 40 درجة.

اللغة الإنجليزية: تحمل ما يصل إلى 30 درجة.

الدراسات الاجتماعية: يمكن أن تبلغ 20 درجة.

الرياضيات: يمكن أن تصل إلى 30 درجة.

العلوم: تصل إلى 20 درجة.

إجمالي الدرجات: يمكن أن تصل إلى 140 درجة.

المواد التي لا تضاف إلى الإجمالي: