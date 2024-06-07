احصل على الدعم فورا.. رابط التسجيل للحصول على دعم العمالة في الكويت 2024.. يلا سجل مستني ايه

أطلقت السلطات الكويتية الموحدة عن إتاحة فرصة التسجيل في برنامج دعم العمالة الوطنية في دولة الكويت، والذي يعتبر واحدا من الخدمات التي توفرها الهيئة العامة للقوى العاملة، بهدف تسهيل تقديم الدعم المالي للأفراد المستحقين من المواطنين، تم تطوير هذا البرنامج بعناية ليواكب احتياجات أصحاب العمل والعاملين، ويمكن المواطنين من التقديم بسهولة عبر منصة الهيئة، ويعد هذا البرنامج خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار المالي للفرد وضمان حصول العاملين على حقوقهم المهنية والمادية، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة العمل في الكويت.

دعم الحكومه الكويتية

من خلال هذا البرنامج، يمكن للمواطنين تقديم طلباتهم للحصول على الدعم عبر منصة الهيئة بيسر وسهولة، حيث تتبنى الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت نهجا شاملا لدعم المواطنين، مما يساهم في تحقيق توازن مالي واجتماعي ويضمن استدامة التنمية الاقتصادية في البلاد، يهدف البرنامج إلى توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة تضمن للعاملين الحصول على حقوقهم المادية والمهنية بشكل كامل، فضلا عن تعزيز شعورهم بالأمان الوظيفي وتحسين ظروف معيشتهم.

طريقة الحصول على الدعم