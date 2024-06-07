تردد قناة الحج السعودية على النايل سات لمتابعة تكبيرات العيد ( الله أكبر كبيرا )

بالتزامن مع دخول موسم الحج فوجدنا البحث يتكاثف عن تردد قناة الحج السعودية، وذلك لرغبتهم في سماع تكبيرات العيد، وتعتبر قناة الحج السعودية من أهم القنوات التي تنقل بث مباشر من مكة المكرمة، وتشعر البيوت في جميع أنحاء العالم بشعائر الحج عن طريق نقل المناسك التي يؤديها الحجاج، كما تقوم أيضا بنقل تكبيرات العيد، وسنقوم بعرض التردد الجديد لهذه القناة خلال سطور هذا المقال.

تردد قناة الحج السعودية

يمكن من خلال تردد قناة الحج السعودية متابعة الطقوس والشعائر الدينية والمناسك التي يؤديها الحجاج، وتميزت هذه القناة بأنها تعرض محتواها بدون أي تشويش للصوت والصورة وعلى مدار اليوم كله، وهذا ما جعل البحث عن ترددها يزداد بشكل يومي، ويكون ترددها الجديد بالشكل التالي:

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12015

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل ترميز القناة هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3 .

تردد قناة الحج السعودية على القمر الصناعي عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12149.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل ترميز القناة: 27500

معامل التصحيح: 4/3.

طريقة تنزيل قناة الحج السعودية

لتنزيل تردد قناة الحج السعودية ونقل الصورة كاملة من مكة المكرمة، ومشاهدة جميع الشعائر الدينية التي يقوم بها الحجاج والمعتمرين، يجب اتباع الخطوات التالية: